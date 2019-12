En el CRUCH están alerta ante posibles funas en la realización de la PSU

Este 6 y 7 de enero se realizará la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para la cual hay más de 239 mil inscritos a nivel nacional. A una semana de que se lleve a cabo, desde el Consejo de Rectores (CRUCH) ya están alertas ante los llamados a posibles funas que dificulten la aplicación del examen que dirime el ingreso a la educación superior.

Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo de la entidad, hizo un llamado a la tranquilidad a todos aquellos que la rindan. “Estamos muy tranquilos y confiados en que esto pueda llevarse a cabo. Nuestro llamado es a que los estudiantes tengan la calma que se necesita. No se puede rendir esta prueba en condiciones de alteración”, sostuvo en diálogo con La Mañana Interactiva de radio Agricultura.

“Si hubiese alguna manifestación habrá que respetar el derecho de las personas de manifestarse en contra, pero no se puede impedir que los jóvenes puedan entrar a los recintos y rendir sus pruebas “, agregó el directivo, quien enfatizó en las consecuencias ante posibles problemas en la realización de la PSU.

“Si hubiese un problema para un número acotado de personas, es muy importante para nosotros que la prueba se pueda rendir sin contratiempos porque los efectos tienen una consecuencia dañina para el sistema educacional y las personas”, dijo.

Al cierre Valle lamentó los ataques que sufrió la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián la noche de este viernes tras una nueva manifestación en el sector de Pío Nono. “La violencia no es en ningún caso la forma en la que debemos relacionarnos las personas. Todos debemos tener un juicio categórico sin ambigüedades de ningún tipo. Usted puede tener diferencias con el proyecto educativo de una institución educacional, pero se combate con ideas y no por la vía de los hechos violentos. Repudiamos como CRUCH los daños y acciones de la naturaleza que no sólo hemos visto en la USS, sino que en otras casas de estudio“, declaró.