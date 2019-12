Buses operarán este martes 31 de diciembre hasta las 22:00 horas

Para este martes 31 de diciembre, se mantienen los refuerzos de buses en aquellas comunas donde Metro aún mantiene estaciones cerradas y se contará con 64 buses de apoyo distribuidos en siete servicios y 14 extensiones de recorridos, para facilitar el traslado de los usuarios, principalmente en las comunas de Puente Alto, La Florida, La Cisterna y Maipú.

Los servicios de buses de apoyo a Metro estarán operativos hasta las 23:30 horas, y los servicios habituales realizarán las últimas salidas desde sus terminales a las 22:00 horas, por lo que, dependiendo del recorrido, estarán circulando entre las 22:30 y 23:00 horas.

A partir de enero, los servicios retomarán sus horarios habituales. Esto significa que vuelven los servicios nocturnos en aquellos recorridos que funcionan 24 horas.

En particular este miércoles 1 de enero, por ser día feriado, la operación comenzará a las 05:00 horas y se mantendrá por toda la jornada por lo que los usuarios volverán a tener servicios nocturnos a partir de la madrugada del jueves 2 de enero.

Por seguridad de los conductores y usuarios, los horarios antes indicados se mantendrán, siempre y cuando las condiciones de seguridad, y el estado de las vías, lo permitan.

Adicionalmente, se contará con 27 buses, que se distribuirán en 3 servicios, y 10 extensiones de recorridos para cubrir aquellos tramos en que aún existen estaciones de Metro cerradas, que operarán hasta las 23:30 horas.

A continuación, se detalla el plan de transportes para este martes 31 de diciembre 2019 y miércoles 01 de enero 2020:

1.- METRO:

Metro de Santiago operará este martes 31 de diciembre entre las 6:00 y las 23:00. A partir de las 13:00 se reforzará la operación para trasladar a los usuarios a sus hogares.

Para el miércoles 1 de enero operará entre de 08:00 a 23:00.

Las líneas y estaciones disponibles serán las siguientes:

Línea 1 entre Pajaritos y Los Dominicos (Neptuno y San Pablo no están disponibles) con la estación Baquedano cerrada y sin detención de trenes.

Línea 2: con todas sus estaciones operativas.

Línea 3: (Cardenal Caro no está disponible) con servicio en Los Libertadores, Vivaceta, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, Cal y Canto, Plaza de Armas L3, Universidad de Chile L3, Parque Almagro, Matta, Irarrázaval L3, Monseñor Eyzaguirre, Ñuñoa, Chile España, Villa Frei, Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco.

Línea 4 entre Plaza Puente Alto y Tobalaba: con detención en Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes, Quilín, las Torres, Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Sótero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto. Se mantienen cerradas Macul, Trinidad, San José la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia.

Línea 4A entre Vicuña Mackenna y La Cisterna con detención solo en Santa Rosa. Se mantienen cerradas Santa Julia, La Granja y San Ramón.

Línea 5 entre Pudahuel y Vicente Valdés: con detenciones en San Pablo, Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Santa Ana, Plaza de Armas, Bellas Artes, Parque Bustamante, Santa Isabel, Irarrázaval, Ñuble (Disponible solo para combinar), Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Mirador y Bellavista La Florida.

Línea 6: entre Cerrillos y Los Leones, con sus 10 estaciones funcionando. Ñuble sólo como punto de combinación entre las Líneas 5 y 6.

Las combinaciones que estarán disponibles son:

· Universidad de Chile, entre Línea 1 y Línea 3.

· Los Leones, entre Línea 1 y Línea 6.

· Tobalaba, entre Línea 1 y Línea 4.

· Cal y Canto, entre Línea 2 y Línea 3.

· Santa Ana, entre Línea 2 y Línea 5.

· Franklin, entre Línea 2 y Línea 6.

· Ñuñoa, entre Línea 3 y Línea 6.

· Irarrázaval, entre Línea 3 y Línea 5.

· Plaza Egaña, entre Línea 4 y Línea 3.

· Plaza de Armas, entre Línea 5 y Línea 3.

· Los Héroes (Línea 1 y Línea 2) y en Ñuble (Línea 5 y Línea 6) los pasajeros no pueden ingresar ni salir de la estación, sólo hacer combinación.

2.- EFE:

Este martes 31 de diciembre, Metrotren Nos tendrá operará desde las 6:00 hasta las 23:00, adelantando su hora punta a las 14:00.

Metrotren Rancagua el día 31 de diciembre iniciará su operación a las 05:45 desde Rancagua y 06:10 desde Santiago. Finalizando su funcionamiento a las 20:30 de Santiago, y a las 19:30 desde Rancagua. El día 1 de enero iniciará su operación desde Santiago a las 09:00 y desde Rancagua a las 09:30. Y los últimos servicios serán desde Alameda a las 20:00 y desde Rancagua a las 19:30.

Merval iniciará sus servicios este martes 31 de diciembre a las 08:35 desde estación Puerto y a las 07:30 desde Limache. El miércoles 01 de enero, iniciará sus servicios a las 09:05 desde estación Puerto y a las 08:00 desde Limache.

Durante la jornada, se irá evaluando los horarios de cierre de operaciones de ambos servicios.

3.- BUSES:

Para este martes 31 de diciembre, el plan de transportes se mantiene con las mismas coberturas y refuerzos de frecuencias que los días anteriores. El inicio de operaciones de los servicios habituales de buses será a partir de las 4:00 y los últimos despachos de buses se realizarán a las 22:00.

Además, entre las 14:00 y las 17:00 se reforzarán los servicios para facilitar el retorno de los usuarios a sus hogares.

Respecto a los buses de apoyo, se contará con 64 buses adicionales para reforzar la operación que se distribuirán en 7 servicios que permitirán a los usuarios de las comunas de Puente Alto, Maipú, Pudahuel, La Cisterna y La Florida, tener una alternativa de transporte en los tramos en que no está funcionado Metro. En caso de requerir más apoyos por aumento de aglomeraciones se activarán más servicios de buses.

Los servicios de buses de apoyo a Metro y las extensiones de servicio estarán operativos hasta las 23:30, y los servicios habituales realizarán las últimas salidas desde sus terminales a las 22:00, por lo que, dependiendo del recorrido, estarán circulando incluso hasta pasada las 23:00.

A partir de enero, los servicios retomarán sus horarios habituales. Esto significa que vuelven los servicios nocturnos en aquellos recorridos que funcionan 24 horas.

En particular este miércoles 1 de enero, por ser día feriado, la operación comenzará a las 5:00 y se mantendrá por toda la jornada por lo que los usuarios volverán a tener servicios nocturnos a partir de la madrugada del jueves 2 de enero. Por seguridad de los conductores y usuarios, los horarios antes indicados se mantendrán, siempre y cuando las condiciones de seguridad, y el estado de las vías, lo permitan.

Los apoyos a Metro y extensiones funcionarán hasta las 23:30 horas.

Los horarios antes señalados se irán evaluando durante el día y se informará si existe alguna modificación en los horarios de cierre de operaciones. Todo dependerá de cómo se desarrollen las manifestaciones y de lo despejadas que estén las vías.

4.- EJES EXCLUSIVOS:

Los ejes Gran Avenida, Alameda-Providencia-Apoquindo, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Mackenna se mantienen como exclusivos para el transporte público, con el objetivo de asegurar el traslado expedito de las personas. De esa forma, los vehículos particulares no podrán utilizar las vías exclusivas y deberán buscar calles alternativas.

5.- BUSES RURALES E INTERURBANOS:

Para el correcto funcionamiento y la seguridad de conductores y usuarios, se mantendrá el resguardo para los terminales de buses urbanos e interurbanos.

El horario de funcionamiento de estos recintos será:

· Terminal San Borja: 5:30 am a 00:00 hrs.

· Terminal Alameda Tur Bus: 6:00 am a 1:30 am

· Terminal Alameda Pullman Bus: 7:00 am a 21:00 pm

· Terminal Sur: 04:30 am a 1:15 am

· Terrapuerto Los Héroes: 7:00 am a 22.00 pm (Horario sujeto a confirmación de servicios).

6.- TAXIS Y TAXIS COLECTIVOS:

Al igual que en días anteriores, y gracias al compromiso de los dirigentes gremiales y responsables de líneas de taxis colectivos, los servicios se mantendrán de forma habitual, con extensiones hasta el centro de Santiago y hasta estaciones de Metro que se encuentren habilitadas. Esto principalmente en las comunas de Maipú y Puente Alto.

Agencia Uno