Junto a Cecilia les deseamos un buen y feliz año 2020 junto a sus familias. El término del 2019 fue duro y difícil para todos, pero también fue un año que nos deja muchas lecciones y oportunidades. Tengo fe que este año 2020 será un mejor año para Chile porque tengo fe en los chilenos y en que juntos tendremos la fuerza y sabiduría para construir un Chile más libre, justo y mejor para todos 🇨🇱