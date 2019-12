Indagatoria contra Joannon no logró verosimilitud sobre denuncia por violación

La congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.) informó el pasado jueves, el cierre de la investigación previa canónica en contra del sacerdote, Gerardo Joannon, cuyo principal resultado es que “no se logró llegar a un convencimiento de verosimilitud de la denuncia de violación”.

Asimismo, el informe también da cuenta de las indagatorias contra Juan Andrés Peretiatkowicz y Jorge Prieto (fallecido el 16 de abril del año 2005), realizada por la abogada penalista María Cecilia Ramírez Guzmán.

La mencionada jurista inició, a requerimiento de los SS.CC. y a raíz de las denuncias públicas realizadas por Carolina Marín y Felipe Vial, una investigación sobre presuntos abusos sexuales en contra de los mencionados sacerdotes.

Al cabo de 3 meses de investigación y numerosas entrevistas y testimonios, incluidos los de ambos denunciantes, el informe fue dado a conocer en el día de hoy

Respecto de Gerardo Joannon, dice el comunicado de la congregación, en “la investigación, a la luz de los testimonios relacionados con la denuncia por hechos presuntamente ocurridos en el colegio de los SS.CC. – Providencia (religiosas ss.cc.), por doña Carolina Marín, no se logró llegar a un convencimiento de verosimilitud de la denuncia de violación, al no acreditar aspectos relevantes del relato, así como de los actos de connotación sexual descritos, no coincidiendo con el modo y costumbres de proceder en el acompañamiento pastoral de niñas del ciclo básico, el que era realizado por otros dos sacerdotes de manera habitual”.

Respecto de Juan Andrés Peretiatkovicz, “hasta la fecha eran 9 las víctimas acreditadas (información hasta el 31 de mayo de 2019), a las que se suman estas dos, ambos jóvenes entre 14 y 18 años al momento de ocurridos los hechos, las que han sido consideradas verosímiles y dan cuenta de la comisión de abusos sexual y de conciencia, por parte del sacerdote”.

De acuerdo a los SS.CC., “estos nuevos antecedentes serán enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), en Roma, con el voto del Superior Provincial, en orden a establecer una sanción al acusado, que repare en parte el daño causado, a pesar de su estado de salud”.

En lo concerniente a Jorge Prieto, el texto de la institución religiosa dice que “teniendo en consideración que se encuentra fallecido, no corresponde realizar Investigación Previa, sino una indagatoria que consideró la temporalidad y lugar de la denuncia realizada por Carolina Marín, a lo que se sumaron dos denuncias más en contra de este sacerdote, acontecido en la década de 1960, resultando las denuncias plausibles”.

“En relación a la acusación de encubrimiento, en esta última denuncia, realizada en contra del p. Alex Vigueras, seminarista al momento de los hechos denunciados, se determinó que tal acusación no es verosímil”.

Sobre los denunciantes, desde los SS.CC. indicaron que “respecto de Carolina Marín, durante su participación en la pastoral juvenil de la Parroquia La Anunciación, las acusaciones resultaron verosímiles a la luz de los testimonios recogidos, los lugares señalados, las fechas (años 1989 a 1993 aproximadamente) y la relación personal generada con el mencionado sacerdote”.

Mientras que en relación a Felipe Vial, “ha resultado verosímil la denuncia efectuada contra el sacerdote Peretiatkowicz, durante los mismos años y espacio de pastoral juvenil”.

En el comunicado dado a conocer durante esta jornada, manifiestan que “no obstante las conclusiones de estas investigaciones, la Congregación de los SS.CC. en Chile espera que se esclarezcan estas denuncias presentadas ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, prestando toda su colaboración en dicho proceso”.

Asimismo, agregaron que “teniendo en consideración que la denuncia que origina esta Investigación Previa implicó al menos a una menor de edad de entre 8 a 10 años, los antecedentes de ambas denuncias serán enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), como lo exigen las actuales normas de la Iglesia, quedando sujeto a ulteriores acciones que ella pudiera decretar”.

Desde la congregación, apuntaron que han ofrecido “y asumido los gastos de atención psicológica de las víctimas. Además, hemos conformado un equipo compuesto por hermanos, hermanas SS.CC. y laicos profesionales, con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo y trabajo en conjunto con las víctimas para encontrar caminos de reparación, ofrecer apoyos interdisciplinarios y acompañamiento”.

