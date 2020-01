El intendente metropolitano Felipe Guevara dijo que las acciones y dichos del juez Daniel Urrutia lo perjudican en la acusación constitucional que debe enfrentar, debido a que justamente los diputados incluyeron las declaraciones del magistrado en el libelo.

De esta manera, el intendente se refirió al recurso de queja disciplinaria que su abogado, Simón Manson, presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del juez Urrutia por actuar fuera de sus competencias y formular declaraciones de orden político.

“La queja es el único recurso que tenemos los ciudadanos frente a errores administrativos de parte de los tribunales y por eso le he hecho presente a la Corte de Apelaciones que a nuestro juicio resulta del todo improcedente lo que hizo el juez“, señaló Guevara.

“Hay varias situaciones irregulares”, indicó el intendente y en ese sentido mencionó el caso que origina la polémica con el titular del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, una detención ocurrida el 22 de diciembre pasado que se declara ilegal.

“El juez oficia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que es absolutamente irregular. En ninguna de las 40.000 detenciones que han habido en estos meses en Chile ha ocurrido eso“, afirmó Guevara.

“En segundo lugar, no es correcto que me haya citado, citación que hasta aquí no hemos visto, ellos como tribunal le echan la culpa a Correos de Chile, habrá que ver, pero la información a nosotros no nos llegó”, insistió Guevara.

Agregó que la intendencia no es parte en un proceso judicial que afecta a Carabineros, a un particular y al Ministerio Público. “La intendencia no tiene ninguna injerencia en ese proceso, por lo tanto no tiene por qué convocarme, quien me puede convocar efectivamente es el Ministerio Público, pero el juez no tiene ninguna atribución para eso”, aseveró Guevara.

Consultado si estima que el juez perdió imparcialidad, el intendente respondió que “él tiene siete procesos pendientes de reclamos y sí me perjudica toda vez que los que presentan la acusación constitucional en contra mía, uno de los argumentos que presentan es justamente los dichos del juez Urrutia, por lo tanto sí me podrían afectar las declaraciones de ese juez”.

Con esto, Guevara se refirió a las declaraciones estimadas como políticas en el recurso de queja y en las que el magistrado señaló: “Lamentablemente hemos escuchado de parte del propio Presidente de la República señalar que hay un enemigo. No puede considerarse, está prohibido por parte del sistema que las autoridades se refieran a los manifestantes como enemigos, sino, que el paradigma debe ser consistir en la protección y control de los civiles que participan de las manifestaciones…”.

