Demre llama a los estudiantes a no boicotear la PSU por respeto a sus compañeros

Leonor Varela, directora del Demre, lamentó que el movimiento estudiantil llame a boicotear la PSU que se desarrollará el próximo lunes 6 y martes 7 de enero con protestas y tomas de locales. “Hemos llamado a que no boicoteen, no se enfrenten a sus compañeros”.

La directora llamó a los estudiantes a no entorpecer las jornadas, pues estarían vulnerando el derecho a la educación, “por el que sobre todo en este ejercicio se toman tantas, tantas precauciones para que nadie lo vea vulnerado”.

Si bien reconoció que los jóvenes que han hecho el llamado tienen un “objetivo loable” al plantear cambios al sistema para acceder a la Educación Superior, pero pidió no confundir las luchas y que se desista del boicot, tomando en cuenta sus propias demandas.

“Realmente es grave que un movimiento estudiantil que tiene buenos propósitos, que ha reivindicado cosas que necesitamos conversar y revisar, que se manche al comienzo de esto, con un llamado que vulnera este derecho fundamental que es el que está cautelado en el proceso”, indicó

“Entonces hemos llamado a que no boicoteen, no se enfrenten a sus compañeros, no produzcan un daño a un derecho fundamental que todos queremos defender”, añadió la académica.

Respecto a la crítica a lo discriminatorio del proceso, Varas recalcó que “en un país como el nuestro, donde la segregación a nivel habitacional y geográfico es horrorosa, es muy difícil que un instrumento no la refleje”.

“Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de intervenir desde dónde trabajamos, en aquello que nosotros podemos aportar en aminorar estas cosas, en ningún caso amplificarlas”, cerró.