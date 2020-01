Autoridades de iglesias evangélicas manifestaron su rechazo a una nueva Constitución

Autoridades de diferentes Congregaciones Evangélicas de la Región del Biobío y otras organizaciones se reunieron y firmaron una declaración pública donde manifiestan su rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito de Abril.

“Nuestra Constitución asegura de que primero está el ser humano, luego la familia y luego el Estado. Nos parece que debe ser construida desde allí, desde la concepción cristiana y no queremos que esto cambie. Chile se unió en un letrero común que es ‘No más abusos’ y estamos de acuerdo porque Chile es un país desigual, pero tener a la gente esperando dos años por una respuesta no es lo que necesitamos. La gente no puede esperar“, explicó Julio Menéndez, presidente del Consejo de Pastores e Iglesias Evangélicas de Talcahuano.

En la instancia participaron pastores de diferentes congregaciones evangélicas de la Octava Región, organizaciones cristianas, concejales y otras autoridades, como la diputada Francesca Muñoz (RN), quien apoyó la iniciativa.

“La mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos estamos por el rechazo. Tenemos que ser realistas, hay muchos sectores apoyando una Nueva Constitución, desde una hoja en blanco, que están llenando de ilusiones y expectativas a la ciudadanía al decir que con una Nueva Constitución se van a solucionar los problemas de Chile, eso no es así, ya que las demandas ciudadanas se resuelven con modificaciones a las leyes en el Congreso“, dijo la parlamentaria.

Por último la presidenta de Confamilia, Antaris Varela, afirmó: “Estamos coordinando el trabajo para difundir información correcta y eso es en la línea de rechazar una Nueva Constitución porque no queremos partir desde cero, más aún en el contexto social que estamos viviendo, pensamos que lo correcto es construir sobre lo que ya se ha logrado en materia de derechos y libertades, queremos una reforma pero no construir desde cero”.