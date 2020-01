Durante la jornada de este lunes 6 de enero, la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), Leonor Varas, realizó un balance tras la suspensión de la PSU en 67 colegios.

Varas explicó que “tuvimos que suspender la aplicación de la prueba en 67 colegios, que no pudieron luego seguir rindiendo las pruebas siguientes”.

“En la prueba de lenguaje se suspendieron por problemas de orden público, por problemas de seguridad de los postulantes, de los locales y del material, se suspendieron 67 colegios que corresponden a un 9 por ciento del total de locales”, indicó.

La directora del Demre afirmó que “es una cifra que no es tan alta pero significa para nosotros igual una preocupación y una necesidad de aplicar nuevas medidas y nuevas pruebas en el futuro para ese grupo de personas”.

“En cuanto a las personas afectadas, corresponden a un 14 por ciento. Esas son las personas que no pudieron rendir en esos colegios, independientemente de cuantas personas quisieron rendir, porque la PSU todos los años tiene un porcentaje de ausentismo de un 11 o 12 por ciento, pero este caso no se trata de su voluntad sino que del hecho de que no fue posible rendir en ese colegio”, aseguró la autoridad.

Asimismo, indicó que en la tarde, en la prueba de ciencias se agregaron otros 19 colegios a esta lista de locales suspendidos.

“Hay algunos aspectos importantes en cuanto a la distribución de estos locales afectados. La distribución no es homogénea, no es en todo Chile que se han afectado igual, hay comunas donde hay un número muy importante, incluso comunas donde se cayeron todos los colegios, como es el caso de Arica, de Valparaíso, de Vallenar, San Bernardo”, dijo.

“Sin embargo, estamos tomando las medidas para reparar esta situación a las y los postulantes que no pueden continuar rindiendo su PSU, y ya se les informó a los postulantes, se les envió un correo electrónico a cada uno de ellos, un correo masivo, diciendo cuál es la situación, que no pudieran seguir rindiendo en esta parte del proceso, pero el proceso va a continuar, se va a retomar y que eso va a ser decidido prontamente por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas”, aseguró.

Finalmente la directora llamó a la tranquilidad para los alumnos que sí rendirán la PSU mañana: “Lo que yo quería llamar es ese otro 91 por ciento de colegios, a los postulantes que están inscritos, que corresponden a ese otro 91 por ciento de colegios a la tranquilidad para mañana y que asistan”.