“Cuando me veo en esas imágenes del metro me desconozco”, dijo el Roberto Campos en entrevista con CHV Noticias, el profesor que fue formalizado por daños calificados a la estación de metro San Joaquín. Por el hecho, estuvo en prisión preventiva por 56 días y ahora cumple arresto domiciliario nocturno mientras dura la investigación.

De acuerdo al docente -no es profesor de profesión, sino que licenciado en Matemática- explicó que fue el último del grupo en unirse a los destrozos. El torniquete “ya estaba roto cuando yo le pegué”.

“Yo no me atreví a tomar un corta-fila para romper el torniquete. Nunca lo hubiese hecho, tampoco nunca hubiese sido el primero en hacer eso“, dijo.

Lamentó que “fui la última persona en meterse y fui la que menos daño hizo. Y fui la que está pagando las peores consecuencias. Pagué con 56 días de prisión”.

Si bien reconoce que “el camino no es la violencia”, dijo que lo hizo porque en ese momento sintió rabia “por las injusticias sociales, porque ser profesor no es fácil, no tengo cubiertos mis derechos sociales básicos, como la salud y todo lo que ha sucedido con los profesores, la deuda histórica, que seguramente cuando jubile voy a ganar el sueldo mínimo y fueron todas esas injusticias que en ese momento me obnubilaron y le pegué el metro, al torniquete, actué irracionalmente, pero era algo que venía arrastrando hace tiempo, así como pensando la idea”.

“No debí haber hecho eso nunca, pero me dejé llevar porque en ese momento la euforia de todo el público que estaba ahí… me uní. Le pudo haber pasado a cualquiera”, agregó.