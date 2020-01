Líder de alcaldes propone cuarteles de Bomberos como sedes PSU

El alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, conversó con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura sobre el desarrollo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que ha sido suspendida en varios colegios, siendo la de Historia la más afectada a nivel nacional.

De esta forma el edil, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), dijo que “estamos atónitos con lo que está pasando ya que siempre hubo la disponibilidad de que se hiciera la prueba normal dentro de la normalidad del país”.

“Ayer el presidente de la ACES dijo que como sea iban a boicotear la PSU y ninguna autoridad salió a reparar el tema. Había que tener mayor coordinación, más personal civil, más profesores. El CRUCH lamentablemente tampoco se coordinó realmente con nosotros para tener más personal de apoyo. Entonces aquí se filtran las pruebas, nadie dijo nada”, agregó.

¿Qué pasa con las pruebas interrumpidas?, ¿Cómo se reanuda el proceso alcalde?

– Eso lo tiene que ver el Consejo de Rectores lo antes posible, ojalá que lo puedan hacer de aquí al viernes tengan un plan B. Nosotros le ofrecemos reforzar con funcionarios de las corporaciones educacionales. Si el problema siguen siendo los establecimientos educacionales busquemos otra fórmula. Para eso hay sedes sociales, hay cuerpos de Bomberos. Y los que no son partidarios de esto, que queden afuera.

¿Usted cree que se trate de una disconformidad con la PSU o es rupturismo de los jóvenes a partir de que saltan los torniquetes del Metro?

– No le hemos tomado el peso. Tenemos jóvenes lejanos a todo sistema público, todo, todo. Si uno revisa en otros años, todos los años se ha hablado de mejorar la PSU. Llegó el minuto de hacer una modificación real pero no todo es malo. Hoy en día más que nunca han ingresado estudiantes en las universidades… los tiempos han ido cambiando. No nos podemos quedar pegados con cosas.

¿Usted cree que se pueden cambiar de los colegios a las compañías de Bomberos?

– Hoy día estamos viviendo una anormalidad y tenemos que encontrar una solución. Si el problema son los establecimientos educacionales hay que buscar otra fórmula. En todas las comunas tenemos otra fórmula. Entiendo que es anormal hacer el proceso en los cuerpos de Bomberos, pero ¿quién le tiene falta de respeto a los Bomberos? Nadie. ¿Quién le tiene cariño y respeto a los Bomberos? Todo el mundo. Es un ejemplo, pero el Cruch tiene que dar alternativas.