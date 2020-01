La ministra de Educación, Marcela Cubillos, llamó a condenar a los responsables del boicot de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que se vivió este lunes y martes.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la secretaria de Estado señaló que “lo tremendamente importante es que para que no se vuelva a repetir hechos como este es que haya consecuencias para hechos como este“.

“Yo creo que ningún país del mundo puede un joven que llama a la violencia quede sin consecuencias y sin tener que ejercer su responsabilidad judicial, por lo tanto, aquí el llamado es la fiscalía y a los tribunales de Justicia que tienen a cara descubierta, con nombre y apellido, quienes actuaron para boicotear un proceso, que actuaron para violentar a jóvenes que tenían el legítimo derecho a dar la PSU”, agregó.

Por lo anterior, apuntó que “todo el resto de la discusión política no tiene mayor sentido porque eso no corrige una violencia como la que vimos y no corrige el respeto a las instituciones en Chile”.

Además, la ministra valoró el trabajo del Cruch y el Demre porque, ante las amenazas de los estudiantes secundarios contra la prueba, lograron una unanimidad política de rechazo frente estos hechos, a excepción del Frente Amplio y el Partido Comunista, dijo, “una unanimidad que, siendo honesta, probablemente si el gobierno hubiera tenido la responsabilidad del sistema en esta circunstancia no la habría logrado”.

Consultada por si cree que hay personas atrás de los manifestantes liderando este boicot, la autoridad respondió que “en esta materia ni siquiera es tan necesario quién está atrás, porque los que estuvieron adelante estuvieron a cara descubierta y eso nos pone en una situación muy distinta de lo que nos tocó con el Instituto Nacional, en que siempre fiscalía u otra autoridades no dijeron que son encapuchados, no conocemos su identidad. Bueno, aquí no hay ninguna duda. Lo vio todo el mundo por los medios de comunicación, lo vieron los papás cuyos hijos se vieron afectados, por lo tanto, si eso no tiene consecuencias es una pésima señal para el Estado de Derecho”.

Frente a la filtración de la prueba de Historia, Cubillo dijo que se “pone en duda la fe pública de un sistema de admisión y es tremedamente importante que el Demre, y ellos han dicho, que van a pedir a fiscalía que hagan una completa investigación y llegar a los responsables. Es un delito”.