Ministro de Agricultura recibe a alcaldes para trabajar una solución a la sequía

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió con alcaldes pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), quienes le hicieron entrega a la autoridad de un reciente Estudio elaborado por la Asociación sobre la “Escasez hídrica en las comunas de Chile”, a lo que se sumó un informe con 10 propuestas concisas desde lo local para combatir la sequía a corto y mediano plazo.

El ministro Walker dijo que “los alcaldes son nuestros mejores aliados en el combate a la sequía” y detalló que “los ediles son quienes mejor conocen los problemas de la comunidad y queremos destacar la entrega de estos informes por parte de la AMUCH y los vamos a mirar con mucho detenimiento, porque para nosotros es muy relevante la mirada que tienen los municipios en este aspecto, porque son los que están en primera línea para resolver los problemas de las comunidades”.

“Además, queremos ser puentes entre ellos y otros ministerios para solucionar el tema del agua. Llevamos 30 años de un déficit de precipitaciones, el cambio climático llegó para quedarse, Chile tiene agua lo que es una buena noticia, cual es la mala, es que tenemos una infraestructura de riego y de agua muy precaria, nos quedamos dormidos 40 años y no hicimos las obras que teníamos que hacer”, señaló la autoridad.

Los jefes comunales que se reunieron con el ministro Antonio Walker fueron: Rodrigo Delgado, Estación Central; Luis Pradenas, Panquehue; Eduardo Soto, Rancagua; William Arévalo, Santa Cruz; Claudio Pucher, Hualañé; Mario Olavarría, Colina; Verónica Rossat, Hijuelas; Martín Arriagada, Sagrada Familia; Iván Campos, Melipilla; Nelson Orellana, Til-Til; Cathy Barriga, Maipú y Katherine Burgos, Santo Domingo (asesora jurídica en representación del alcalde).

El alcalde de Estación Central y vicepresidente de AMUCH, Rodrigo Delgado, destacó que “las propuestas son muy valiosas, la experiencia, sobre todo de los alcaldes rurales, hay que aprovecharlo y esto está en este documento. También, ayer me reuní con Aguas Andinas para hacer campañas preventivas para reparar fugas que puedan existir en los domicilios, debido a que la gente no sabe repararlas o no tiene conocimiento. Es necesario comenzar a detectar esto, resolver el problema y así también bajará la cuenta de agua de las personas”.

“Le hemos pedido al ministro que en las campañas comunicacionales se entienda que el esfuerzo es de todos, mostrar las buenas prácticas que se estén generando en la industria, en materia de ahorro del agua y que no solo se le solicite a la gente cuidar este bien escaso en sus hogares. En esta línea, vamos a hacer una propuesta al Ministerio de Educación para que en el futuro pudiésemos tener como parte de la malla curricular “Cambio Climático y Medio Ambiente”, porque parte del aprendizaje de cualquier hábito, se requiere instalarlo en la temprana infancia”, detalló Delgado.

Por otra parte, el alcalde de Panquehue, Luis Pradenas enfatizó que el 70% de la mano de obra de mi comuna es agrícola y para enfrentar la sequía el primer paso que hice fue formar una mesa hídrica, donde participan los grandes, medianos y pequeños agricultores y las APR.

“Comencé a trabajar para que los grandes empresarios del sector agrícola puedan tener una línea social, donde el éxito se vea reflejado en el beneficio de toda la comunidad y así comenzamos a generar alianzas público privadas. Ayer inauguramos una construcción con asistencia del ministro de Obras Públicas se construyó un tranque de 5.000 metros cúbicos donde se invirtió en aguas tratadas, que la administra el municipio, éstas cumplen todas las normas del decreto 90 de salud que puede ser reutilizada en la agricultura, beneficiando entre 120 a 150 hectáreas y a alrededor de 60 pequeños y medianos agricultores”, agregó.

Por su parte, Nelson Orellana, alcalde de Til-Til, indicó que “el sector de Caleu se nos está secando, pero agua en el sector hay, tenemos 4 estudios que dicen que hay agua para 20 años, pero nadie perfora. Por eso le pedimos ayer junto con el CORE que se ejecute el proyecto y no más estudios. Además, cada municipio rural debería tener un pozo regularizado y certificado para no comprar más agua. Traslado 240 mil litros de agua al día, con la ayuda de 24 camiones municipales para llevar agua potable a la comunidad”.

Agencia Uno