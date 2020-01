Seremi de Salud RM informó robo de un densímetro nuclear en La Florida

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó ayer martes de un nuevo robo de un densímetro nuclear, hecho registrado en la comuna de La Florida.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades en su cuenta de Twitter, el hecho se produjo en la intersección de las calles Rojas Magallanes y Parina.

El densímetro nuclear es utilizado en obras viales y si es abierto o violentado puede quedar expuesto su material radiactivo, el cual es altamente peligroso para la vida humana y nocivo para el ambiente.

La seremi de Salud RM, Rosa Oyarce, informó que “estos equipos no pueden ser manipulados por personas que no sepan cómo utilizarlos. No deben ser desarmados, fundidos, golpeados, cortados o perforados, dado que puede quedar expuesto el material radioactivo que contiene, el cual es altamente nocivo para la vida humana y el ambiente”.

Además, hicieron un llamado a la población a no manipular el aparato por “riesgo radioactivo”, y a dar aviso a Carabineros (133), PDI (134) a la Seremi de Salud RM (Twitter: @seremisaludrm), a Salud Responde (6003607777) o a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (993194369) en caso de que alguien lo encuentre.

Oyarce sentenció que “estos equipos no son comercializados sin una autorización de la Seremi de Salud RM. Muchas veces los delincuentes los sustraen pensando que se trata de un equipo que pueden reducir, pero no. Nadie compraría un densímetro nuclear robado, porque sólo tiene un uso técnico y todos están registrados en la Autoridad Sanitaria”.

⚠️ATENCIÓN⚠️ @SeremiSaludRM Informa robo de Densímetro Nuclear☢. Equipo marca Instrock modelo xplorer 3500 serie 1503, fue sustraído en comuna de La Florida, calles Rojas Magallanes y Parina. ⚠️NO MANIPULAR POR RIESGO RADIACTIVO☢⚠️ En caso de hallazgo avisar a 133 carabineros pic.twitter.com/9RBMXo4dQo — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) January 7, 2020

Agencia Uno