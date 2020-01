Rector de U. Alberto Hurtado y suspensión de prueba de Historia: “Realizarla era igual a hacer toda la PSU de nuevo”

Este jueves el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) anunció la suspensión definitiva de la prueba de Historia y Ciencias Sociales, lo que provocó diferentes comentarios respecto a esta determinación.

En ese contexto, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, conversó con La Tarde Interactiva de Agricultura y aseguró que a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron era prácticamente imposible llevar a cabo esta prueba por las complicaciones logísticas.

“Lamentamos esto, todos los rectores que estábamos reunidos lo único que queríamos era que fuera posible hacer la prueba. Buscamos en el fondo la manera de realizar y llegamos a la conclusión de no poder implementarla antes de finales de febrero”, dijo.

La explicación de esta determinación para Silva, fue que “esta prueba no se tomó en ninguna parte, por lo que había que ofrecerla en todas partes desde Arica a Punta Arenas, lo que era equivalente a repetir la PSU”.

“Se necesitaba la misma logística, la misma cantidad de colegios, cantidad de personal y la misma cantidad de aviones para llevar los facsímiles, entonces lo analizamos y vimos que no había ninguna posibilidad técnica de realizarla antes de finales de febrero”.

En esa línea, el rector de la Universidad Alberto Hurtado dijo a La Tarde Interactiva de Agricultura que “si la tomábamos en esa fecha, los resultados iban a estar en marzo y recién los estudiantes se podrían matricular en abril. No hay ningún rector que no lamente profundamente que no se pueda realizar la prueba”.