El subsecretario del Interior, Juan Galli, anunció este miércoles que invocarán la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) por promover el boicot a la PSU.

En específico, la denuncia será por “la incitación, por la promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública”.

La respuesta del vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, fue a través de Twitter, en donde dijo que “cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con injusticias que viene hace más de 40 años”.

“La querella del gobierno NO nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia”, agregó.

Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar c/injusticias q viene hace +de 40 años. Él es mi abuelo por el q se me ha insultado, detenido desaparecido y aun buscamos justicia. La querella del gob. NO nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia@AcesChile pic.twitter.com/J9j764q1fe

— Victor Chanfreau (@vic_chanfreau) January 9, 2020