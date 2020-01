Fallece el actor chileno Hernán Letelier a sus 99 años

Este viernes 10 de enero se dio a conocer la muerte del destacado actor Hernán Letelier, quien falleció a sus 99 años.

La muerte del icónico actor de la “La Pérgola de las flores” fue dada a conocer en la cuenta de Twitter que él mismo creó cuando tenía 95 años.

Cabe mencionar que Letelier siempre abogó por una ley que permitiera la muerte asistida. De hecho, en una entrevista con Teletrece, el actor dijo que “para qué estoy viviendo si no puedo recordar un nombre. Si existiera un método para morir tranquilo, yo voy al lugar donde den eso y me lo administro y me voy tranquilo“, afirmó hace un año Hernán.

En dicho reportaje también mostró el traje que se mandó a hacer para que cuando falleciera, lo enterraran vestido con éste.