El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió a la supuesta posesión de derechos de agua que tiene. En entrevista con Francisco Contardo y Verónica Díaz en Radio Agricultura, agradeció el poder explicarlo.,

“Es un tema muy importante en lo personal y para mi familia. Yo soy un agricultor más, llegué al Maule hace más de 30 años y los derechos de agua que tengo son para regar las manzanas, las peras y las cerezas que he plantado y sufro los mismos problemas que está sufriendo agricultor hoy día en año de sequía”, comenzó diciendo Walker.

Al mismo tiempo, aseguró que está abierto al diálogo y recodró la conversación que tuvo con el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

“Invité a Rodrigo Mondaca a conversar a mi oficina, me agradeció que lo haya convidado y me dijo que era el primer ministro en la historia de Modatima que los había recibido. Tuvimos una conversación franca, por supuesto que no estuvimos de acuerdo en muchos puntos, pero me agradecieron”, aseveró, agregando que lo que no le gustó fue la actitud que tuvieron al salir de la reunión.

“Salieron de la oficina y lo primero que hicieron fue poner un tweet agresivo y muy durísimo. En esas condiciones cuesta conversar. Creo que es una lealtad muy grande de parte de Modatima incurrir en esta falsedad tan fuerte: que el ministro de agricultura tiene 29 mil litros por segundo, que lo he oído muchas veces, esa es mucha agua, ningún río lleva esa cantidad de agua. Es mentira, es una fake news, no es verdad., sentenció.

MN/ATON