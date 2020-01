“No fue boicot” se llama la columna que escribió Daniel Matamala en La Tercera este domingo. En el texto, el periodista postula que la manifestación de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) contra la prueba “fue matonaje de unos pocos contra muchos”.

También argumenta que “el perfil de casi todos los voceros que ha tenido la Aces es similar: suelen ser estudiantes de colegios pagados o liceos emblemáticos de Providencia, Ñuñoa y Santiago”, y en el actual caso de Víctor Chanfreau “en verdad es hijo de un doctor en Historia de la State University de Nueva York”.

Matamala dice esto porque en esta manifestación en particular “hay en todo esto un nauseabundo tufillo clasista”, porque para que haya un boicot “se requiere coordinar miles de voluntades, con una organización representativa y un liderazgo creíble. Nada de eso existe hoy en Chile, ni en los secundarios ni en ningún otro segmento de la sociedad”.

La respuesta de Chanfreau

A través de su cuenta de Facebook, el vocero del grupo secundario respondió a la columna. “Los últimos días, producto de la sobreexposición, muchos se han sentido con el derecho de opinar sobre mi vida personal por medio de las redes sociales e incluso por medios de comunicación, la verdad la mayoría de ellos no son siquiera dignos de mencionar o de entregar alguna importancia porque carecen de toda argumentación lógica y no dejan de ser solo mensajes de odio”, escribió.

Sobre Matamala, específicamente, se refirió diciendo que él “se toma atribuciones que nadie le ha otorgado y se siente con el derecho de hablar incluso de mi familia en una columna de La Tercera. ¿Acaso he opinado yo de tu esfera personal o de la vida de alguien más?”.

“No tuviste ningún tapujo en faltarme el respeto. Aunque la verdad no me sorprende viniendo de una persona completamente permeada de las conductas liberales y valores capitalistas insertos en esta sociedad. Y que intenta dar cátedra de historia en su columna, a pesar de desconocer en esta los años de lucha para realizar un cambio estructural en la educación chilena”, agregó.

Agregó que “más allá del orden de mis apellidos o de quienes son mis padres, que lo que realmente le molesta es que lo que buscamos es socializar la educación en igual condiciones para todo el país, y cambiar estructuralmente el sistema educativo por uno que no segregue, discrimine, que no reproduzca el patriarcado y comprenda la autonomía de la identidad personal, sin lógicas de mercado si no que se centre en el desarrollo integral de todo individuo, para que en el futuro no existan más profesionales sin ética”.

Puedes leer su comentario completo a continuación: