Durante la jornada de este miércoles, una frase expresada por la esposa de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, causó revuelo en redes sociales.

Fue en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados que la abogada Adriasola aseguró que “el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce, cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual“, dijo.

Bajo este contexto, sus palabras causaron comentarios divididos en las plataformas digitales, tanto así que el líder del Partido Republicano reaccionó mediante Twitter.

En primera instancia, Kast se tomó con humor el revuelo causado por las palabras de su esposa, manifestando que “¿por qué tanto escándalo? Siempre dije que los #MartesDePololeo eran para conversar”, dijo.

Posteriormente, José Antonio Kast reflexionó sobre los dichos de la abogada, indicando que “hay muchos que se ponen nerviosos cuando se habla de sexo y proyectan sus frustraciones en otros, para polemizar. Nosotros respetamos la libertad de todos, pero no vamos a dejar de promover valores fundamentales como la vida y la familia que tanto hacen falta en nuestra sociedad”, señaló.

Finalmente declaró que “si usted cree que el sexo es un deporte, una rutina o un juego, es su problema. Hay quienes lo vivimos como un acto muy significativo y que tiene consecuencias para la vida familiar y la sociedad. ¿Acaso no podemos pensar distinto?”, consultó a sus seguidores de la red social.

