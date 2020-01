Al igual que las realizadas la semana pasada, este martes a las 16:00 horas comenzó en la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a raíz de su liderazgo en la realización de la COP25 en Madrid, España.

El diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) fue el encargado de realizar las preguntas, las que también guardaron relación con la agenda de descarbonización, el acuerdo de Escazú, y la sequía que afecta a nuestro país.

Una de las primeras consultas de González tuvo relación con cuán comprometido está el presidente con el objetivo de la COP25. Según el parlamentario,”pasamos una vergüenza mundial, hay disconformidad también de la comunidad internacional que dice que la COP25 fracasó”.

“Usted me habla de vergüenza, nosotros no estamos satisfechos con los resultados de la COP25, necesitábamos avanzar más, sin embargo, se necesitaba acuerdo unánime de todas las partes. Vergüenza no, porque vergüenza debiéramos haber sentido de habernos negado tomar la responsabilidad, de haber luchado por la acción climática cuando los demás países se estaban negando”, expresó la ministra

Más adelante, el diputado cuestionó que nuestro país deba mantener la presidencia de la COP25 hasta diciembre de 2020.

“No debería tomarlo otro país con más convicción para enfrentar la crisis climática, para poder bajar los gases invernaderos y aunar los países que sí quieren avanzar? Chile ha mostrado una convicción y un compromiso que pocos han mostrado”, respondió la jefa de la cartera.

Otro punto importante que tocó el parlamentario en su interpelación fue las denominadas zonas de sacrificio, puntualizando que hasta la fecha se desconoce qué había en el aire de lugares como Quintero y Puchuncaví.

“Yo como ministra de Medio Ambiente quiero pedirles perdón a todas y cada una (de las familias) porque nadie tiene derecho a vivir en una zona que esté contaminada”, dijo Schmidt, asegurando que el estado debe garantizar la descontaminación.

Tras esto, se produjo una breve interrupción debido a una manifestación en la galería de la sala respecto al mismo tema.

Por otro lado, y antes de finalizar, la ministra comentó respecto a la sequía y toda la información que ronda de las acusaciones de que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, tendría derechos de agua son falsas y que el Gobierno está actuando para enfrentar este “terremoto subterráneo que es la falta de agua”

Aton Chile