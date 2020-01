Durante la jornada de este viernes 17 de enero se llevará a cabo el velatorio y funeral de Fernanda Maciel, la joven que fue encontrada muerta, enterrada en una bodega.

Sobre este tema habló su madre, Paola Correa, quien abordó el crimen de su hija y también se refirió al principal sospechoso en la investigación: Felipe Rojas.

Fue en una entrevista con el matinal “Contigo en la Mañana” que la madre de la joven asesinada reveló cómo fue el día en que vio por primera vez el video del sospechoso portando un saco de cemento cerca del lugar donde se enterró el cuerpo de Fernanda.

“La primera vez que me mostraron el video donde aparecía él, lo que más se me pidió es que estuviera tranquila, que guardara silencio, para no entorpecer la investigación. Yo lógicamente lo hacía. Tuve ganas de preguntarle mil cosas, como por ejemplo si sabía algo”, señaló.

A esto agregó que “cuando yo lo vi a él con el saco de cemento, yo ahí supe que él fue el que le hizo esto a mi hija. Al principio era un sospechoso, pero cuando vi ese video supe que él es, no hay otro“.

Posteriormente aseguró que se siente traicionada por el círculo cercano a Felipe: “Su mamá me decía que yo contara con ella para lo que fuera. Me duele porque siento que ellos se burlaron de la desesperación y la pena por la que yo pasaba. La Fernanda desapareció un sábado y yo le pregunté el domingo (a Felipe), como le pregunté a todos sus amigos, y nunca más lo vi, en ninguna marcha ni nada”, sostuvo.

Finalmente, detalló un singular hecho en relación al comportamiento de Rojas: “Muchas veces me lo topé, porque yo vivía al lado. Muchas veces me vio mal y me abrazó. Me piropeaba cuando pasaba en bicicleta, pero yo tenía que callarme o sino iba a entorpecer la investigación y yo no quería eso. Me costó“, afirmó la madre de Fernanda.