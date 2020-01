La turista que realizó un dibujo en una roca en Torres del Paine pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram. Elisa, como se identificó, aseguró que hizo el dibujo sin mala intención y afirmó: “No soy un monstruo. Cuando lo pinté, mientras esperaba a los muchachos de la expedición, recogí mucha basura alrededor de la piedra pintada”, enfatizó.

La situación se dio a conocer luego de que el pasado jueves comenzara a circular una fotografía, a través de redes sociales, de un rayado en sobre piedra del parque Torres del Paine. El hecho generó numerosas críticas y llamados a cuidar el sector, ya que es uno de los más turísticos del país.

Frente al hecho, la involucrada en el rayado aseguró: “Hablaré con Conaf esta mañana para disculparme. También me disculpo oficialmente con todo Chile por el horrendo gesto hecho en el parque, no hace falta decir que no se hizo con malas intenciones”, afirmó.

Por su parte, Mario Vejar, Director regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), viajó a la zona afectada y aseguró a Diario El Pinguino que “según lo que hemos podido recabar, la turista, de nacionalidad italiana, habría realizado esta pintura con algún tipo de solvente que desapareció con el agua, motivo por el cual, aún no podemos descubrir qué roca fue intervenida”.

Vejar afirmó que “estamos realizando las investigaciones correspondientes a esta situación para ponerlas a disposición de la Fiscalía quienes determinarán los pasos a seguir, pero queremos dar con el paradero de la persona que realizó este daño”.