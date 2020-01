Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, se refirió a la encuesta CEP, cuyos resultados establecieron solo un 6% la aprobación ciudadana para el Presidente Sebastián Piñera. A su juicio el Mandatario debe “sumergirse comunicacionalmente”.

“El Presidente tiene que estar en segundo plano. Tienen que ser sus ministros más empáticos los que estén dando la cara (…) y también tienen que empoderarse”, aseguró el alcalde en el programa Mesa Central de Canal 13.

Además, el alcalde de Las Condes habló de las críticas que ha recibido el Presidente desde el oficialismo. El Mandatario es apuntado por “abandonar” su programa de Gobierno para responder a las demandas ciudadanas producto de la crisis social.

“Hay mucha gente de derecha que critica al Presidente porque no está aplicando su programa. Resulta que a él le tocó esto y hay que enfrentar las cosas que te tocan. Él concentra la impopularidad porque le tocó ser Presidente. A cualquier Presidenta o Presidente le hubiese pasado lo mismo”, explicó Lavín.

El alcalde también fue enfático en señalar que no respalda un cambio de gabinete. Según dijo se necesita “empoderar” a los ministros ya que “cualquier cambio que se haga en este minuto, no tendría ningún destino”.

Finalmente el edil se refirió a los resultados de la encuesta CEP que lo posicionan como uno de los favoritos entre las opciones presidenciales.

“Ya no lo busco. No estoy en esa. El cargo de alcalde me gusta mucho, te permite meterte en políticas públicas. Yo no lo estoy buscando”, dijo Lavín sobre la idea de una futura candidatura.