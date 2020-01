La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió en conversación con Mesa Central de Canal 13, a la reforma de pensiones anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, aludiendo a que “los ofertones son lejos la peor receta que podemos tener”.

“Esto surge de una negociación de una enorme cantidad de meses, con grupos de gobierno, de oposición y de la ciudadanía también. Tenemos que darle una solución al problema que sea sostenible en el tiempo y que no afecte el trabajo. Aquí los ofertones son lejos la peor receta que podemos tener”, enfatizó Zaldívar.

Cabe recordar que la reforma implica un incremento de un 6% extra en las cotizaciones, mitad que iría al ahorro personal y otra a un fondo solidario colectivo.

Además, según la secretaria de Estado, la reforma podría estar lista en marzo, pese al receso del Congreso en febrero.

“Yo me sorprendería si este proyecto no avanzara, porque es un proyecto que es una modificación sustancial de lo que tenemos. Yo me imagino que todos los parlamentarios representan a la ciudadanía cuando están votando”, recalcó.

Aton Chile