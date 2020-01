El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que Antofagasta “ha sido la única región en que hemos seguido teniendo saqueos”, que comenzaron desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019. Aquello, bien lo sabe la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, quien asegura que no ha tenido contacto con nadie del gobierno regional, ni menos central por la situación.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal relató que los hechos de violencia persisten y que a nivel gubernamental “recién de tanto tiempo vienen a visitarnos para comprobar lo que decíamos, que es una ciudad muy complicada que aún no cesan los saqueos, no terminan los actos de violencia brutales, hemos tenido gente muerta de estos desorden, tenemos un número importante de personas que están con seria lesiones por parte de carabineros y también hay muchos carabineros heridos”.

Cuando Rojo dijo advertir sobre la gravedad de la situación al Ministerio del Interior, indicó que “la respuesta era que la situación estaba complicada en Santiago y Valparaíso, era imposible abarcar Antofagasta. Me dolió mucho que me dijeran eso, porque más encima cuando uno no tiene el gobierno regional en enfrentar esto en conjunto, eso nos ha generado mucho más temor”.

A eso, se suma lo que pasó el pasado viernes. “Pasamos un bochorno. El intendente nos citó a un lugar porque quería jutarse en lugar (…) y nos deja plantado hora y media, porque decidió tener una reunión con parlamentarios de la región en vez de hablar con nosotros, los alcaldes de la ciudades más afectadas”.

Pese a que el subsecretario del Interior fue a la región, tampoco se reunieron, aunque sí han hablado por teléfono. “No pudimos tenerla (la reunión), porque no llegó. Nos citaron a la cinco y eran las seis y media, no nos pescaron (…) Tanto cuesta llegar a Santiago y desaprovechar esta oportunidad es lamentable, es bochornoso”, dijo.

“No vemos que alguien regionalmente que nos defienda en materia de seguridad”, agregó la alcaldesa. “Como autoridades locales no podemos hacer la pega que le corresponde al resto. Necesitamos que para la Región de Antofagasta pueda existir un plan de trabajo en materia seguridad”.

Consultada por si cree que el plebiscito del 26 de abril se pudiera hacer en el actual escenario en que se encuentra la zona, Rojo contestó que si fuese así, “yo dudo que se celebre”, pero que si vienen las autoridades y prometieran que se hiciera con seguridad “de verdad que se puede garantizar que se celebre”. Por ejemplo, señaló, en la consulta ciudadana organizada por las municipalidades no tuvieron problemas.