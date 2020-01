Tras la cancelación de la Prueba de Selección Universitaria optativa de Historia, los diputados de oposición Juan Santana (PS), Rodrigo González (PPD), Mario Venegas (DC) y Cristina Girardi (PPD) enviaron una carta dirigida a la la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que realice todos los esfuerzos posibles para que se lleve a cabo dicho examen.

Al respecto la diputada Girardi dijo en “El Rompecabezas” de Agricultura que “básicamente tuvimos una reunion de la comisión el jueves pasado, invitamos al Mineduc, a los rectores, estuvo Aldo Valle, el rector Vivaldi, el Demre y bueno, todos los actores que tienen que ver con la PSU. Porque este no es un tema donde el ministerio no tiene nada que ver, de hecho la ministra es la presidenta del Cruch, es la autoridad máxima en materia de educación”.

“La PSU es un tema de Estado, no es de particulares, no de un privado “, insistió, por lo que la carta va dirigida a la ministra y todas las autoridades.

“La solicitud se basa en la siguiente pregunta: ¿Qué hubiera pasado si la afectada hubiera sido la prueba de Matemáticas o Lenguaje? Si alguna de esas no se hubiera podido dar. Porque plantearon que dar la de Historia era muy complejo porque implicaba darla en todo el país e involucrar muchos recursos para 202 mil alumnos. Y las que están repitiendo (de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias) es para 100 mil alumnos”, argumentó.

“Planteamos que esto (cancelar la prueba de Historia) era plantear la prescindencia de la prueba de Historia, es como la hermana de segunda categoría. De ser otra la hubieran repetido”, dijo.

“La solución que plantean las autoridades es usando cualquiera de los puntajes que se ponderan, el promedio de notas, el ranking… lo que te da más alto se usa. Pero muchos chicos que fueron también a la comisión no están de acuerdo porque se prepararon precisamente para esa prueba, no la de Matemáticas, no la de Lenguaje. Ellos tenían puestas sus expectativas en esa prueba y eso no se resuelve con el mejor puntaje en las otras pruebas. Tienes jóvenes que pueden ser muy fuertes en Historia y no en las otras áreas”, comentó.

“El Cruch ya se abrió a pruebas de admisibilidad especial, pero no sabemos qué se determinará porque a nivel legislativo no podemos obligarlos a decidir como quisiéramos”, añadió.

Respecto a los jóvenes que quedaron excluidos del proceso, también se solicita en la misiva que se levante el castigo, “las autoridades hablen con ellos y no queden sin acceso a la Educación Superior”.