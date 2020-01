Justicia declara ilegal compra de tierras indígenas por parte de Rodrigo Ubilla

El Primer Juzgado de Letras de Pucón dictaminó que las tierras en La Araucanía del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, son indígenas, por lo que las compraventas debe dos parcelas deben ser anuladas.

Así lo dio a conocer el el abogado demandante, Gabriel Osorio, quien compartió el fallo a través de su cuenta de Twitter.

Este caso, está ligado a dos terrenos que fueron adquiridos en noviembre de 2009 por un total de $11 millones, y que están dentro de la comunidad mapuche Mariano Millahual, ubicada a unos 13 kilómetros de Pucón.

El abogado, detalló que la resolución judicial indica que “las tierras objeto de las compraventas son indígenas, y que la liquidación de sociedad conyugal y adjudicación a no indígena no desafecta el carácter de indígena de la propiedad“.

De esta forma, puntualizó, “las compraventas celebradas por el ex subsecretario, Rodirgo Ubilla, son ilegales”.

En el fallo, sin embargo, señala que la familia Painequir -que representa el abogado Osorio- carece de interés patrimonial para pedir la nulidad absoluta.

De esta forma, el juez derivó los antecedentes a la fiscalía judicial para solicitar la nulidad absoluta en nombre de la ley.

“Por ello, y pese a que el fallo reconoce el vicio de las compraventas, apelaremos , dado que hay abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre el punto. Basta el interés del cumplimiento de la ley, en estos casos, para solicitar nulidad absoluta”, dijo el jurista en su cuenta de Twitter.

Aton Chile