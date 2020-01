ACES reiteró llamado a movilizarse en contra de la PSU

En el marco de la nueva fecha de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), este 27 y 28 de enero, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) reiteraron el llamado a movilizarse en contra del examen.

Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, fue enfático en comunicar que su postura como asamblea “no ha cambiado”, puesto que consideran que el proceso de admisión 2020 “es totalmente ilegítimo, se encuentra viciado y no se puede realizar en el contexto que estamos hoy día, no hay normalidad”.

El estudiante, que también quedó fuera del proceso, expresó que “nos parece inaceptable que las autoridades sigan haciendo oídos sordos a nuestras demandas”. Y culpó del fracaso a diferentes entidades públicas: “Queremos dejar en claro que hoy el Demre y el Cruch tienen la responsabilidad de este proceso fracasado. Nosotros les avisamos el 30 de diciembre que iban a ocurrir movilizaciones si es que no echaban paso atrás con este proceso de admisión”.

Asimismo, el vocero aseguró que existe un apoyo transversal para esta demanda: “No somos solo los secundarios quienes vamos a salir a las calles este 27 y 28 de enero, y advertimos que así va a ser la respuesta si es que quieren seguir haciendo oídos sordos a nuestras demandas. Nos vamos a seguir movilizando y no solo los secundarios, no solo las asambleas, sino que los territorios y el pueblo en su conjunto”.

De esta manera, Chanfreau reiteró que “el llamado es a la manifestación, y le estamos haciendo el llamado a distintos actores, ya sea las asambleas territoriales, juntas de vecinos, estudiantes secundarios a nivel nacional que se movilicen de la forma que ellos consideren pertinentes para manifestarse en contra de este proceso sumamente segregador y discriminador“, sostuvo.

Recordemos que fueron 86 los estudiantes que se quedaron fuera del proceso de admisión y que desde el Demre comunicaron que solo 27 de ellos apelaron para poder rendir la PSU.