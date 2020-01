Cuando el avión de la FACh Hércules C-130 sufrió el accidente el 9 de diciembre rumbo a la Antártica, que dejó 38 fallecidos , un rumor de un supuesto WhatsApp salió a la luz. En él habría información clave para saber qué ocasionó el siniestro.

No fue hasta este viernes, que el audio fue revelado. Según Sandra Lillo, proviene de su hijo, el cabo Leandro Torti, quien iba en la aeronave y cumplía funciones de eléctrico.

El contenido del archivo fue dado a conocer en el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión y se escucha: “Ahora que llegué hay como un problema en el avión, así que no pudimos despegar. Así que ahora estamos viendo, bueno, hay un problema mío, pero lo malo que no tengo repuesto así que va haber que pedirlo a Santiago”.

La madre, tras la revelación del audio, dijo que “lo único que espero es que se haga justicia, ya que mi hijo, gracias a Dios, me mandó el audio, que fue un angelito yo creo, porque si no hubiera sido por el audio no se hubiera sabido nada. Yo pienso que, como mamá, el avión explotó en el aire“.

“Gracias a Leandro se va a poder aclarar qué pasó en el avión, ya que realmente dice que le faltaba un repuesto. No puedo entender, como mamá, si era el mejor eléctrico de la FF.AA, hacia clases, no lo hayan tomado en cuenta de que el avión no podía volar”.