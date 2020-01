Alta turbiedad de agua potable en Los Andes: Esval se declaró en alerta amarilla

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, y la empresa Esval para analizar las condiciones de altas turbiedades registradas en las captaciones ubicadas en el río Aconcagua.

Además, realizó una visita inspectiva a la planta de tratamiento de agua potable El Sauce de Esval para conocer en detalle la condición operativa de su sistema productivo. La empresa se declaró en alerta amarilla.

El titular de la SISS reiteró que durante el presente verano distintos sectores cordilleranos del país se han visto afectados por inusuales condiciones hidrometeorológicas que se origina en el cambio climático y la mayor sequía en toda la historia del país.

“Esval construyó estanques de seguridad para eventos de alta turbiedad, pero estos eran más acotados, de 10 o 15 horas de duración y la planta los puede pasar sin problemas. Hoy llevamos varios días seguidos con alta turbiedad, lo que nunca había sucedido y es una consecuencia del cambio climático que ningún experto podría haber prevenido”, dijo.

“Por eso es una situación compleja y estamos trabajando con la empresa para tener soluciones más a largo plazo. Por el momento, la sanitaria ya está tomando todas las medidas operacionales para tratar de disminuir el impacto y esperamos no tener que llegar a efectuar cortes”, añadió.

Por su parte el gerente general de Esval, José Luis Murillo explicó que “en los últimos 10 días, el caudal ha alcanzado 10.000 unidades de turbiedad (NTU) con peaks de hasta 25.000, que es hasta cinco veces más de lo que cualquier planta puede tratar”.

“Por el momento, las diversas maniobras operacionales realizadas en nuestra planta de producción de El Sauce, así como las obras de mitigación que hemos desarrollado, nos ha permitido mantener la continuidad del suministro con normalidad en la zona, pero estamos en una situación inestable”, advirtió.

Asimismo, el ejecutivo señaló que “nuestras plantas no pueden tratar el agua con esos niveles sostenidos de turbiedad, por el riesgo que esto supone para nuestra infraestructura ante posibles embanques. Nuestras cuadrillas continúan monitoreando la evolución de los deshielos y su impacto en las fuentes superficiales, y además, estamos en coordinación con las autoridades para informar cualquier cambio en las condiciones”.

“Esta alerta amarilla no significa la suspensión del suministro, por lo que el llamado es a no acopiar agua en forma innecesaria para no afectar nuestras reservas. En caso de ser necesario realizar cortes parciales, informaremos con la debida antelación para que la comunidad pueda tomar las debidas precauciones”, anunció.

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, coincidió en que “lo que está viviendo el país en términos climatológicos es absolutamente inédito, distinto a lo que los andinos estábamos acostumbrados en esta época” e hizo un llamado a ser responsables en el manejo y el consumo del agua potable en estos días.

“La alerta amarilla significa que debemos estar expectantes, preparados, pero no pasando la raya de lo que significa la sobreexplotación del suministro”, dijo.

Finalmente, la SISS informó que continuará el monitoreo de las fuentes de agua y las fiscalizaciones en terreno, mientras dure esta situación de emergencia.