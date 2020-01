Diputado Saavedra insistió en que un ente público debe administrar el 6% de ahorro extra

El diputado Gastón Saavedra (PS), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, insistió “en que el 6 % de ahorro adicional debe ser administrado completamente por un ente público autónomo“.

A juicio del parlamentario, “hoy nuevamente vemos como en la derecha y el gobierno existe una incapacidad de entender lo que esta pidiendo la ciudadanía”.

“Los procesos a nivel mundial han entendido que el sistema de capitalización individual fracasó y todo apunta a sistema de carácter colectivo, asegurando jubilaciones dignas para las personas. Yo creo que si el Gobierno quiere dialogar de verdad, debe escuchar a las partes y no imponer su visión”, agregó Saavedra.

Sobre este mismo punto, el diputado PS indicó que “ellos – el Gobierno- no se han dado cuenta que Chile cambió y exige terminar con las AFP, porque entiende que ese modelo solo los ha perjudicado”.

“Ya basta de capitalización individual. Pedimos al gobierno y Presidente Piñera cambiar su postura. Deben entender que esta no es un pelea de partidos políticos, estos cambios profundos deben hacerse por la gente de nuestro país. Creo que mientras no se avance en una agenda profunda de seguridad social, no habrá paz social”, concluyó Saavedra.

Agencia UNO.