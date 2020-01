Rector de la UC no descarta tercera fecha de rendición de PSU en casos puntuales

El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, señaló este domingo que podría existir una tercera Prueba de Selección Universitaria (PSU) si es que existen impedimentos para poder realizarla en casos muy específicos y puntuales..

El rector abrió la posibilidad de que exista un tercer proceso de rendición de la PSU en caso de haber inconvenientes. “Tenemos la posibilidad de que en pocos días más, en esos establecimientos muy puntuales, se realice la prueba. Una tercera. Y que tengamos la comprensión de que ellos no sean perjudicados”, comentó al respecto.

Sin embargo el académico hizo un llamado a la sensatez, a la confianza a quienes van a dar la prueba. “Vayan con seguridad, con tranquilidad. Y también a la sensatez de los que hicieron la situación anterior, de que no lo vuelvan a repetir”, señaló a Mesa Central.

Ante la consulta de la suspensión de la prueba de historia, manifestó que por temas de logística “hacía imposible tener la infraestructura, las persona a cargo. No era un tema de imprimir o no imprimir la prueba” y admitió que “es un fracaso” el no haberla hecho.

En ese sentido, no descartó que durante la semana se establezca que, para aquellas personas se ven perjudicadas por la no rendición de historia, puedan participar en un ingreso especial tomado por las universidades.