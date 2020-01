En diversos medios se dio a conocer el caso de una mujer que valientemente realizó una denuncia llamando a Carabineros simulando pedir comida a domicilio.

Se trata de Ivette, quien conversó con Pedro Carcuro este martes en “El Rompecabezas” de Agricultura y relató lo ocurrido, dando más detalles al respecto. “En ese momento no fue así como que tuviera todo preparado, yo me sentía afligida. Esto pasó durante la mañana el día domingo, me levanté a las 10, 10.30”, comenzó diciendo.

“Estaba en la casa de mis padres, donde viven mis padres, mis sobrinos, mis hermanos. Me estaba preparando para ir a la iglesia y en ese momento se me había quedado mi celular así que volví por él, entré a la pieza y me encontré con la sorpresa de que mi marido estaba viendo cosas que no debería ver, menos cuando viven niños en la misma casa“, dijo.

“Lo primero que hice fue encararlo y decirle que se fuera de la casa. Igual se alteró porque sabía lo que le esperaba, sabía lo que iba a suceder. Que me iba a perder a mi y el cariño de mi familia”, contó.

“En ese momento él se pone agresivo, me tira hacia la cama y me empieza a golpear, básicamente me golpea con sus puños en la cabeza y yo intento de sacarlo de encima con la mano derecha. Tanto forcejeo yo tuve una fractura en el dedo meñique de la mano derecha”, relató. Lamentablemente su familia ya se dirigía a la Iglesia, por lo que “básicamente estaba sola en la casa con él”.

¿Como se te ocurre a ti llamar a Carabineros para pedir ayuda?

– En primer lugar tuve que calmar a mi marido, Agustín Fuentealba, le tuve que decir qque se calmara, que no podíamos pelear de esa forma, que era dializada y que se tranquilizara para poder hablar bien. Él empezó a ordenar sus cosas, sacaba su ropa, zapatos, todo.

¿Se iba a ir?

– Se iba a ir. Y yo le dije ya, voy a hacer una llamada a comida a domicilio, porque a esa hora ya no iba a hacer almuerzo ni iba a alcanzar. Salí de la pieza, me fui al living y ahí no sabía a quién llamar, a quien acudir, si salir corriendo, gritar, pedir auxilio a los vecinos, dejarlo solo o encerrarlo en la pieza mientras llamo por ayuda. Lo primero que hice fue llamar. Anteriormente yo había visto un video en que mujeres golpeadas bruscamente hacían un llamado pidiendo comida.

Usted llamó y entiendo que fue atendida por una mujer, una oficial de Carabineros… ¿ella entendió, captó inmediatamente lo que pasaba, no pensó que era una broma?

– Sí, ella captó al tiro lo que pasaba. Me sentía agitada, me sentía deprimida, me sentía realmente mal. Ella tuvo la corazonada de mamá y me ayudó de inmediato. Me mandó al tiro una patrulla, más tres carabineros en moto y más un furgón de Carabineros.

¿Cómo está usted ahora?, ¿está asustada por las repercusiones de su denuncia o está tranquila?, ¿tiene respaldo de la gente en su barrio?, ¿cómo es lo que está viviendo ahora?

– Al principio alrededor de mi casa nadie sabía lo que pasaba, luego al saber por las redes sociales, las noticias, decían… En este caso no es que justifique a nadie pero él nunca me ha golpeado, excepto ese día. Solo hemos peleado a discusiones.

Pero eso también es violencia.

– Sí.

Gracias Ivette por tu valentía y espero que seas un ejemplo para las demás mujeres.

– Todo esto va más allá de las raíces. Hay niños que han pasado malas situaciones y que se desquitan con las parejas o las personas que están alrededor de él o ella. Hay mujeres que también golpean a sus maridos y ellos callan.