Sector turismo se potencia como una industria más sustentable

Este martes, se realizó una premiación a iniciativas sustentables que destacó los esfuerzos de privados que hacen del turismo una industria más amigable con su entorno, tanto en el plano económico como en el sociocultural y el medioambiental.

Es que estos son los tres grandes pilares de la sustentabilidad turística, materia en la que hoy se distinguió a 34 servicios de alojamiento turístico de la Región Metropolitana que obtuvieron el Sello S por aplicar buenas prácticas en sus negocios y a tres empresas –ganadoras del concurso Más Valor Turístico 2019– por ser las más representativas en su compromiso con la mitigación y la adaptación frente al cambio climático.

Desde el gobierno –a través de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur– entienden que el turismo es una industria cuyo éxito está fuertemente ligado a la experiencia de los turistas, la que a su vez guarda una estrecha relación con quienes proveen el servicio y el modo en que lo hacen. Por ello, el fortalecimiento de la sustentabilidad es fundamental en el desarrollo turístico de nuestro país.

Al respecto, la subsecretaria Mónica Zalaquett señaló que “desde hace años trabajamos en la concientización de los efectos que el cambio climático tiene en nuestro sector y en iniciativas que tienden a pensar nuestra industria turística. Una muy buena noticia en este sentido es que, después de un proceso de trabajo que duró varios meses y en el que participaron diversos actores relevantes del turismo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Comité de Ministros del Turismo aprobaron el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Turismo”.

Tres fueron las empresas que destacaron en el concurso Más Valor Turístico 2019, productos que son innovadores y que, además, aportan a la diversificación de experiencias con atributos de sustentabilidad y medidas de mitigación o adaptación frente al cambio climático.

La directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, sostuvo que “con una mirada sustentable, el turismo tiene mucho que aportar, ya sea en la diversificación de experiencias, el desarrollo de los destinos o el fortalecimiento del capital humano. Hoy distinguimos a quienes contribuyen a mejorar la competitividad de nuestro sector, lo que asegura que tengamos a nuestra oferta turística nacional presente en mercados más exigentes”.

El primer lugar fue para El Huarango, un albergue rural de la comuna de Pozo Almonte (Región de Tarapacá) que ofrece un espacio de recogimiento y conexión con la naturaleza. Este emprendimiento liderado por Coca Coello es alimentado completamente por energía solar, la cual provee electricidad, agua caliente y una gastronomía solar única. El Huarango recibió $2.000.000.

Por su parte, EcoCamp Patagonia se quedó con el segundo lugar y $1.250.000, por su cuidado al medio ambiente. Ubicado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes), es el primer hotel geodésico sostenible del mundo. La construcción y el diseño de los domos están inspirados en las comunidades káweskar para no dejar huellas en el entorno.

Finalmente, Ecobox Andino obtuvo el tercer lugar y recibió $750.000. Este es un refugio de montaña ubicado en Valle Las Trancas (Región del Ñuble) que otorga una experiencia acogedora de la mano de un servicio de alojamiento turístico de calidad, bajo conceptos de sustentabilidad, respeto al medio ambiente y valoración por la vegetación.

Igualmente, los tres ganadores recibieron videos promocionales de su emprendimiento y un kit digital con piezas gráficas. Más Valor Turístico 2019 contó con el auspicio de Smartrip y Turistiko, ambas empresas comprometidas con la sustentabilidad.

Dentro del Programa de Sustentabilidad Turística que llevan adelante la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, se certificó de manera gratuita a 34 empresas del destino Santiago Urbano de la Región Metropolitana que se diferencian de sus competidores por cumplir con los criterios globales de sustentabilidad turística, en los ámbitos sociocultural, medioambiental y económico.

A través de esta estrega de Sellos S, la oferta de alojamientos en la capital eleva los estándares de calidad y sustentabilidad de sus servicios, impulsando así un desarrollo más integral y enfocado en seducir a turistas con mayor nivel de gasto. Además, estas empresas aportarán más de 3.000 habitaciones sustentables, lo que contribuye a mejorar la imagen del destino capitalino y aumenta en un 300% la cantidad de establecimientos con esta certificación en la Región Metropolitana.

Los galardonados fueron Hotel Bidasoa, Chile Lindo Hostel, Hotel Don Santiago Providencia, Novotel Santiago Vitacura, Novotel Santiago Las Condes, Providencia Bed And Breakfast, La Casa Roja Hostel, Hotel Kennedy, Atacama Hostel, Presidente Suites Santiago, Novotel Santiago Providencia, Hotel Don Santiago Bellavista, Matildas Hotel, Hotel Boutique Casa Arrayán, Ibis Santiago Estación Central, Hotel Presidente Santiago, Hotel Regal Pacific, Doubletree By Hilton Santiago Vitacura, Almacruz Hotel y Centro de Convenciones, Hotel Torremayor Lyon 322, La Casona Hostel, Hotel Director Vitacura, Hotel Four Points By Sheraton Santiago, Ibis Manquehue, 45 By Director, Hostal Casa Aborigen, Hotel Loreto, Ibis Providencia, Pullman Santiago El Bosque, Pullman Santiago Vitacura, Ají Hostel, Hotel Torremayor 25, Casa Noble Hotel Boutique y Hostal Providencia.

Estas 34 empresas se suman a las más de 140 que tienen Sello S a nivel país.

Agencia Uno