La coronel Karina Soza, del departamento de Derechos Humanos de Carabineros, se refirió a la muerte del hincha de Colo Colo que fue atropellado por un camión de Carabineros luego del partido contra Palestino, en el Estadio Monumental.

Al respecto, dijo que el vehículo que era utilizado para el transporte de caballo “no estaba participando de las labores de orden público” y que “comenzó a ser atacado, por tanto inició su marcha para poder evadir este ataque del cual estaba siendo objeto con objetos contundentes, lanzamiento de piedras y todo tipo de inproperios de las personas que estaba alrededor”.

Como reflexión, la funcionaria dijo que “si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy día estaríamos lamentando, quizás, la muerte de los funcionarios. Debo recordar que dos de los funcionarios que iban al interior del vehículo resultaron lesionados”.

“Este clima de violencia causa daños irreparables, por eso el llamado es que no ataquen un vehículo policial en marcha. No sigan con estos desórdenes, porque no solo ponen en riesgo la vida de los conductores policiales, sino que también de otras personas”, agregó.

Consultada por si hubo exceso de fuerza policial, la coronel respondió que la investigación está a cargo de la PDI y la Fiscalía. “Hacemos un llamado a todas las personas que tengan videos o información que se acerquen a la Fiscalía y puedan ayudarnos a colaborar para que esta situación se aclare lo más rápido posible”, dijo.