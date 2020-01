Inicia proceso de peritaje para establecer arma y proyectil que impactó en la cabeza a Ariel Moreno

Fiscalía iniciará pericias para determinar el tipo de proyectil que impactó en la cabeza a Ariel Jesús Moreno Molina, de 24 años. El hombre se encontraba participando de las manifestaciones por la muerte del hincha de Colo Colo cuando fue alcanzado por una bala.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, a eso de las 4:15 horas llegó al Hospital de Urgencias Asistencia Pública (HUAP). De acuerdo con familiares la bala provenía desde la subcomisaría de Padre Hurtado, lugar donde también hubo manifestaciones.

Miembros del INDH llegaron al centro asistencial y dieron cuenta del estado de Ariel, quien se llegó al centro asistencial muy grave y, según informaron desde el HUAP a El Desconcierto, ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La Fiscal jefe de la comuna de Talagante, Paola Salcedo, será quien lidere la investigación. Junto con esto, se inició un proceso penal por el hecho. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encargará del peritaje de la herida, recuperar el proyectil y definir el arma utilizada.

Alejandro Santander, jefe de unidad de pacientes críticos de la ex posta central, señaló que Moreno por ahora está estable, pero que eso “puede cambiar en cosa de minutos u horas”. A esto, agregó que “extraer un proyectil no necesariamente tiene beneficios en los pacientes. El daño el proyectil lo produce en su trayectoria. Una vez que el proyectil se detiene no tiene mucho sentido extraerlo. Y en este momento y en este paciente en particular ir a extraer ese proyectil no genera beneficio alguno”.