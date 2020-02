Última oportunidad para rendir la PSU: se extreman medidas para evitar boicot

Cerca de 5 mil estudiantes rendirán este martes y miércoles la tercera prueba PSU, comenzando a las 10 de la mañana con el examen de Lenguaje y Comunicación.

Serán 17 locales habilitados, con 600 personas a cargo y, debido a las manifestaciones e incidentes en las jornadas previas, se extremarán las medidas de seguridad a cargo de Carabineros, quienes contarán con un contingente de 400 efectivos.

Al respecto, la directora del Demre, Leonor Varas, manifestó la jornada de este lunes que no habrá una cuarta fecha, ante un posible boicot, “quien no pueda darla ahora realmente no tiene otra oportunidad”.

“Esta es la última y, por lo tanto, es muy importante que acudan con suficiente tiempo, las pruebas comienzan a las 10 de la mañana pero les pedimos que vayan con suficiente anticipación, porque los controles de seguridad y de identidad retardan el ingreso. Los postulantes ya han recibido, por correo electrónico, los locales donde van a rendir”, aseguró.

Aton Chile