Hace unos días, y tras una reunión realizada con el ministro de Defensa, Alberto Espina, familiares de las víctimas del accidente del avión Hércules C-130 buscan que el gobierno inicie una búsqueda submarina para tener claridad de lo que pasó en la muerte de los 38 ocupantes de la aeronave.

La jornada de este miércoles, la madre del comandante del Hércules Ítalo Medina, Alicia Quiñones, conversó en exclusiva con 24 horas y emplazó al gobierno.

Y es que la mujer cree que las causas del accidente no son errores humanos. Apunta a los procedimientos y protocolos de la Fach.

“No revisan equipaje de nadie, yo lo puedo decir porque lo viví. Incluso, la familia que fuimos a Punta Arenas, nos pesaron solamente el equipaje. No revisan qué lleva adentro. Si dicen que hay seguridad y que la Fuerza Aérea es más segura que los vuelos comerciales, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí nunca me revisaron nada”, acusó en el citado medio.

“¿Quién hizo el arreglo, la mantención? ¿O lo hicieron a la chilena? ¿Dónde está el ingeniero aeronáutico que autorizó que esa reparación estuvo bien? Hay responsabilidades y son ellos los que tienen que dar la cara“, agregó Alicia.

Al mismo tiempo, Quiñones acusó que la están dejando fuera del proceso, ya que, para ellos, la única familiar directa del piloto es la viuda.

“A mí me dejaron a un lado, porque yo no soy víctima de esta tragedia. La víctima es mi nuera, la esposa de mi hijo. A mí la Fuerza Aérea no me dio ninguna contención”, sostuvo Quiñones.

“Mi hijo pertenece al mar, se desintegró en el mar, y no creo que lo puedan encontrar porque está en lo más profundo del Mar de Drake. Han pasado casi dos meses ya. Yo, para buscar un poco de consuelo, he ido dos veces al mar a dejarle flores a mi hijo, porque donde vaya y exista un mar va a haber alguna célula de mi hijo”, finalizó Alicia.

Aton Chile