Meteorología avisa evento de altas temperaturas en la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile dio un aviso de evento de altas temperaturas en la zona central del país, la que comenzará este viernes y estará presente hasta el domingo en diferentes regiones.

Según la información, “durante el día viernes 7 de febrero del 2020 se registrarán altas temperaturas máximas entre las regiones de Valparaíso y Ñuble. Para el sábado 8 de febrero esta condición afectará desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío“.

Finalmente, agregan que durante el 9 de febrero el evento se presentará en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Cabe señalar que las zonas afectadas serán principalmente los sectores de valles y precordillera.

En Santiago se esperan máximas de 33° C para este viernes, al igual que en Rancagua para este viernes y sábado. En Los Andes la temperatura alcanzaría los 35° C durante el fin de semana, mientras que en Chillán y Los Ángeles el termómetro llegaría hasta los 34° C durante el sábado y domingo.