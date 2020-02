Seremi de Salud fiscalizó útiles escolares y advierte sobre los peligros del uso de silicona

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, junto al Gerente de Salud y Seguridad del Laboratorio AGQ Labs, Augusto Marivil, realizaron una jornada de análisis y pruebas a útiles escolares.

“En estos últimos meses, hemos estado inspeccionando los útiles escolares con el resultado de 3 sumarios sanitarios por incumplimiento a la normativa y con 1.704 unidades de siliconas retenidas por deficiente rotulación como que esté en otro idioma o carezca de ella”, indicó Oyarce.

La autoridad sanitaria, explicó que “la vigilancia a los útiles escolares se realiza durante todo el año. Sin embargo, en esta época de vacaciones se incrementa la fiscalización a estos productos para verificar que su rotulado sea acorde a lo establecido en la normativa, la cumpla y que sus componentes no sean dañinos para la salud de los escolares”.

“Lo más importante y la recomendación para padres o apoderados que comprarán los artículos escolares, son adquirir los productos en locales establecidos y fiscalizados por la Seremi de Salud, donde existe un control mayor sobre los útiles almacenados que cumplen las normativas de seguridad. También, fijarse en el rotulado que esté en español con las indicaciones claras y, por último, procurar adquirir los de marcas reconocidas y existen de variados precios”, resaltó Oyarce.

Algunas normativas fiscalizadas para los artículos escolares, se encuentra el plomo en pinturas de uso infantil y escolar, que deben contener como máximo una concentración de 0,06 % (600 mg/Kg) en peso expresado como plomo metálico, determinado en base seca o contenido total no volátil. Este valor también es aplicable a pinturas de uso infantil y escolar. Las plasticinas, lápices de colores, témperas y pegamentos son productos que podrían contener plomo en sus contenidos. La exposición al plomo provoca graves daños a la salud de los niños.

Además, recomiendan verificar que los pegamentos escolares y para menores de 18 años no contengan solventes orgánicos en su formulación o que se generen durante su fabricación.

Para los más pequeños, se considera la normativa de juguetes para lápices de colores, lápices de cera, lápices pastel, acuarela y temperas. Estas pinturas no deben ser usadas con los dedos y las exigencias indican su uso a través de pinceles u otros materiales, pero no están desarrollados sus componentes para el contacto con la piel. Asimismo, hay que preocuparse que lápices y otros útiles no contengan piezas pequeñas que se puedan desprender y puedan ser llevadas a la boca o a la vía respiratoria del menor.

Afirman que las empresas tienen que demostrar que los artículos escolares revisados tales como: lápices de colores, plasticinas, lápices de gel, acuarela, lápices de cera, plumones, glitter glue, pegamentos en barra, cola fría, pegamentos transparentes, etc. están libres de plomo y tolueno, solventes orgánicos respectivamente. Además, se le agrega el análisis de otros metales como cromo, arsénico, bario, entre otros y una correcta rotulación además del ensayo físico mecánico de partes pequeñas.

Silicona líquida

En el caso de la silicona líquida, se prohíbe su uso a personas menores de 18 años, porque posee en un porcentaje importante solventes orgánicos que son altamente tóxicos.

En general se debe tener cuidado con aquellos pegamentos que tengan un fuerte olor penetrante y desagradable. En ese caso, es mejor suspender su uso, aunque la rotulación indique para menores de edad.

Los colegios están solicitando Silicona en barra, la cual debe ser sólo utilizada por el adulto responsable, ya que las temperaturas a la cual esta barra se funde pueden generar quemaduras graves en ellos niños. El niño no debe estar en contacto con esta pistola que además de alcanzar altas temperaturas es un artículo eléctrico.