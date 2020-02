En una consulta ciudadana realizada en Osorno, los vecinos votaron en un 90% que la empresa sanitaria dejara de funcionar, tras el corte que sufrieron en julio del 2019. Essal se defendió: “Nosotros somos los primeros en estar al lado de las personas que luchan por el cuidado del medio ambiente”.

El gerente general de la empresa, José Sáez, se refirió a los votos que quieren su retirada. “No hay ninguna empresa en la zona que realice -a través de su historia- un aporte tan relevante en términos medio ambientales como el que ha efectuado esta compañía”, comentó al El Austral de Osorno.

El ejecutivo entregó razones de por qué no se debería retirar el servicio de su empresa sanitaria. “Debiéramos estar frente a una empresa que no es capaz de dar el servicio, lo que es muy distinto a lo que estamos mostrando hoy día. Essal tiene la capacidad económica para enfrentar este proceso, lo que ha demostrado no sólo con la inversión desplegada, sino que también con la que tiene comprometida”.

Ante el descalabro y el mega corte sucedido el año pasado en Osorno las lecciones fueron muchas. “Tenemos una debilidad de cómo nos mostramos hacia afuera. Nosotros somos los primeros en estar al lado de las personas que luchan por el cuidado del medio ambiente y en algún momento nos salimos de esa ruta y pareciera ser que somos una industria que contamina”, cerró Sáez.

