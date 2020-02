Cerca del 60% de los estudiantes aún no se saca la foto para la TNE

En el marco del inicio del año académico 2020, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que un gran número de alumnos aún no inicia los trámites para acceder a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Para hacer valer este beneficio que permite un ahorro que supera los $500 por trayecto, es necesario sacarse una fotografía que identifique al estudiante, trámite gratuito que cerca del 60% de los beneficiados aún no realiza.

“Debido al retraso en la matrícula de la mayoría de las instituciones de educación superior que dependen de los resultados de la PSU, hay distintos procesos que se han visto afectados, incluyendo la toma fotográfica para obtener la TNE. Por eso, hacemos un llamado a todos los alumnos a que se acerquen a tomarse la foto en las oficinas disponibles; no importa si aún no cuentan con su matrícula o no tienen clara la institución a la cual van a ingresar”, explicó la directora nacional (S) de la Junaeb, Antonella Gilbert.

La rebaja que otorga la TNE en la tarifa de transporte es una ayuda directa para los miles de estudiantes que ingresan a la Universidad, Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales a lo largo del país, ya que opera durante todo el año sin restricciones ni modificaciones en horarios punta.

La captura fotográfica puede realizarse en cualquier oficina de la TNE.

Aton Chile