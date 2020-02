Desde hace un par de días, Diego Almarza comenzó a alertar incesantemente en su redes sociales sobre la gran cantidad de murciélagos en su edificio, ubicado en Argomedo 65, en Santiago Centro.

Si uno revisa la cuenta de Twitter de Diego, hay al menos una decena de registros que indican el problema. Estos mamíferos están en todos lados: living, baño, cortinas, volando cerca de las ventanas.

El vecino intentó contactar a la autoridades, pero no le fue bien. “Me dicen que atrape yo mismo y los lleve a una casa? Esta wea (sic) parece Pokemon Go. Todos los edificios del sector de Vicuña Mackenna tienen plaga de murciélagos. Tengo 5 muricélagos en mi living. Argomedo 65″, tuiteó.

Por su parte, esta fue al respuesta de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana: “Hola, por el incendio que tuvimos no tenemos nuestra central telefónica operativa. Tienes que llevar los murciélagos al ISP para que realicen las muestras respectivas”.

Disculpa, pero me parece una solución insuficiente. No iré con cajas llenas de murciélagos por la calle a dejarselos en sus oficinas como un Rappi. Por favor dignense a mandar a alguien. Menos mal no ha llegado el coronavirus, me doy cuenta que la respuesta de uda es mala. https://t.co/GlqKu0XWLY — Diego Almarza (@DiegoAlmarza21) February 12, 2020

Agregaron que “la recomendación es limpiar con cloro, desinfectante y ventilar. Es el SAG el que autoriza a eliminar colonias en caso de exista un murciélago con rabia. Que son muy bajos en su porcentaje”.

“Excelente, recemos porque los cientos de murciélagos en un edificio de 26 pisos con cientos de personas no tengan rabia. Por favor un poquito más de proactividad. No les voy a ir a dejar murciélagos a sus oficinas como delivery“, respondió Diego.

Al no encontrar una solución acorde, Diego siguió publicando registros de lo que estaba viviendo. Empezó a atraparlos en bolsas, casata de helados, cajas de zapato.

Ante la divulgación de su historia, casos similares empezaron a conocerse en el mismo sector de Santiago.

Varios edificios de #SantiagoCentro llenos de #murciélagos. @Muni_Stgo @SeremiSaludRM @ispch @sag sin dar ninguna solución real. Cortan el teléfono y me "sugieren" irles a dejar los bichos a su puerta. pic.twitter.com/mSPoqwg7CI — Diego Almarza (@DiegoAlmarza21) February 12, 2020

Finalmente, la Seremi comunicó su equipo de Zoonosis ya se contactó con la comunidad. Y dejaron recomendaciones, como “no asustarse” y dibujos explicativos de que “si ingresa un murciélago a su vivienda no es necesario matarlo”.

Según explicaron, “los murciélagos son una especie protegida, que requiere de protocolos para su trato”.

La última actualización de Diego fue un poco más drástica: “Hoy por precaución a vacunarme contra la rabia… Lindo asunto #murciélagos”.

La gente del edificio de Argomedo 65 está pensando en llamar hasta a los @CentralCBS porque el @SeremiSaludRM no hace nada con la plaga de #murciélagos de este y varios edificios más del sector Vicuña Mackenna/Santa Isabel. Por favor @SeremiSaludRM hagan algo. pic.twitter.com/PTeSKJlKGD — Diego Almarza (@DiegoAlmarza21) February 12, 2020

Revisa más registros:

Estas cajas y bolsas están llenas de #murciélagos de mi edificio #update pic.twitter.com/P21Sab46Bx — Diego Almarza (@DiegoAlmarza21) February 12, 2020

Eso salió en SOSAFE pic.twitter.com/IZIyCg45CO — Vivi Gutier (@vivigutier) February 13, 2020

Argomedo 65 está lleno de murciélagos. Les mando más fotos y vídeos si quieren. Hay varios edificios cercanos plagados también. @SeremiSaludRM @ispch @Muni_Stgo @sagchile pic.twitter.com/TR1u8JU93F — Diego Almarza (@DiegoAlmarza21) February 12, 2020