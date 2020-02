El exdiputado UDI, Gustavo Hasbún, entregó su versión tras verse involucrado en una supuesta red de coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en La Araucanía, asegurando que “se está tergiversando todo y uno termina enlodado en una situación irregular”.

Hasbún fue entrevistado por El Mercurio, donde respondió sobre el audio revelado, referente a una conversación con el empresario Bruno Fulgueri, y que lo liga a una investigación desformalizada por presunto cohecho y tráfico de influencias a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

Cabe recordar que en el registro, Hasbún le dice a Fulgueri que lo puede ayudar contactando al ministro de Economía y ex subsecretario del MOP, Lucas Palacios, advirtiendo que tendría que pagar.

De esta manera, Hasbún descartó haber cobrado una coima a cambio de gestiones en el MOP, aseverando que: “Pero jamás, es que ¿qué coima?. Aquí lo que se habla siempre fue de una asesoría, porque de acuerdo a la información que él había entregado, lo que él necesitaba eran recursos de reposición, recursos de carácter administrativo”, explicó.

En lo personal, detalló que siente “real indignación por la mala leche. pena por mi familia, porque obviamente se está tergiversando todo y uno está terminando enlodado en una situación irregular, que además no tenía ningún sentido y que además era completamente falsa y lo peor, cuando te pasan estas cosas porque uno finalmente no sabe cómo actuar; en el fondo, ¿qué haces cuando tú sabes que eres inocente, pero todo el mundo te empieza a juzgar?”.

Hasbún también fue consultado en que sentido nombra a Lucas Palacios en dicho audio, señalando que “primero, con respecto a Lucas Palacios a mí me da mucha pena que él esté involucrado en esta situación y me da rabia, porque creo que no tiene pito que tocar; porque en el contexto de la conversación cuando se hablaba de los abogados, cuando tú presentas los recursos administrativos, obviamente los pones a disposición del jefe del Servicio, el jefe de Servicio es el ministro o el subsecretario, dependiendo sea el caso”, agregó en la entrevista a El Mercurio.

Además aseguró que con el ministro Palacios “no éramos amigos, nunca fuimos amigos, nunca hemos sido amigos, pero era una relación cordial. Cordial como tú tienes con cualquier persona conocida y, por lo tanto, no había mayor comunicación”.

Agencia Uno