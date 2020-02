Tarud llama a Prosur a repatriar sudamericanos varados en China por Coronavirus

El ex embajador en China, Jorge Tarud, llamó a justificar la existencia de la organización que lidera el Presidente Sebastián Piñera, y velar por compatriotas como Vanesa García, varada en el país asiático producto de la inacción del Gobierno.

Tarud emplazó a Cancillería a demostrar interés por los compatriotas y no solamente por el comercio producto de la epidemia del Coronavirus (Covid-19) que afecta a China y buena parte del continente asiático.

“Hemos constatado una total inacción de parte de la Cancillería chilena con respecto a nuestros compatriotas afectados por lo que ha acontecido en China. En consecuencia, aquí se deben movilizar. El Presidente de Chile formó Prosur y ¿dónde está Prosur? No existe Prosur”, formuló el ex parlamentario, recalcando que Brasil ya hizo los esfuerzos necesarios para repatriar a quienes quedaron varados en China.

“Vanesa García lleva días en un aeropuerto donde ya no tiene para comer, sin embargo, no hemos visto que haya habido ninguna acción para acudir en su auxilio”, agregó.

“Si Prosur existiese, hay varios latinoamericanos, sudamericanos, que están en la misma situación y, por lo tanto, el Gobierno de Chile debiera movilizar acciones. Lo único que hemos visto por parte de Cancillería y nuestra embajada en China es decir a los chilenos que sigan las instrucciones que se dan en China y Punto. No hay auxilio, no hay una intención de ayudarlos y vemos que están totalmente desamparados”, señaló ex embajador en China.

Sobre este mismo marco, enfatizó que “hemos visto una Cancillería preocupada por la fruta, lo que es natural desde el punto de vista del comercio, pero aquí las personas están primero y hay que preocuparse de ellos, nuestros compatriotas en la lejanía que necesitan del auxilio, la colaboración y el apoyo concreto por parte de las autoridades chilenas”.

Aton Chile.