“Estoy en el aeropuerto de Madrid ya directo a Santiago de Chile” fueron las primeras palabras de Vanesa García al hablar con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

Se trata de la joven de 23 años, estudiante de ingeniería comercial, quien estuvo dos días “atrapada” en el aeropuerto de Chengdu en China, tras la decisión que tomó el país asiático de cerrar las fronteras para evitar la masificación del virus Covid-19 que produce la enfermedad conocida como coronavirus.

“Estuve dos noches, un día entero y medio día (en el aeropuerto), redondeando dos días completos”, especificó. “En el momento en que me di cuenta que mi vuelo se había cancelado con mi mamá decidimos que me fuera al aeropuerto a buscar un pasaje que saliera desde china y como no encontré ninguno me quedé en el aeropuerto esperando que mi mamá encontrara un vuelo para yo poder salir de ahí”, agregó.

Si bien fueron momentos de tensión, “era más seguro quedarme en el aeropuerto que salir a la ciudad o quedarme en un hotel, porque me podía arriesgar a contagiarme”, aseguró. “El aeropuerto era más seguro porque nadie podía entrar al aeropuerto si estaba contagiado”, agregó la estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)que viajó hace cinco meses para estudiar el idioma de chino mandarín.

¿Te hicieron algún control antes de ingresar al aeropuerto?

– Sí, yo tuve que tomar un tren para llegar. Me hicieron control al subir al tren, me hicieron control a la salida de mi casa, me hicieron control al entrar al aeropuerto.

¿Viste personas contagiadas?, ¿te encontraste con una situación así?

– Gracias a Dios no, porque si me encontraba con esa situación arriesgaba mi salud así que gracias a Dios no vi absolutamente nada.

¿Y cómo fue el viaje? Porque hasta hace poco estabas en Barcelona.

– Tomé un avión hasta Hong Kong, luego esperé 5 horas o un poco más y tomé un avión a Barcelona. Estuve casi todo el día en Barcelona porque llegué a las 3 de la mañana y viajé a las 7 de la tarde a Madrid en un vuelo de una hora. He estado tan cansada que los vuelos ni los he sentido, duermo y despierto cuando aterrizo.