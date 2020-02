Vanesa García, la chilena que logró dejar China para llegar a nuestro país en medio de la alerta mundial por coronavirus habló nuevamente con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura a su llegada a Concepción.

La estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción dijo que ya se encuentra “descansando” y en su entorno ya están “todos tranquilos” con su llegada tras estar dos días varadas en un aeropuerto chino, encontrar un pasaje a Hong Kong, luego Barcelona, Madrid y Santiago.

En la llegada a Santiago recibiste un llamado de la Seremi de Salud.

– Me dijeron que me iba a recibir el Seremi de salud y pensé que sería todo normal y cuando llegué al aeropuerto me sacaron a mí primero del avión y me recibió la Seremi de Salud, estuvimos hablando, me hizo el protocolo, encuestas, me tomaron la temperatura, lo típico.

¿No te hicieron ningún examen?, ¿no te llevaron a ningún centro asistencial?

– Lo que pasa es que me tomaron la temperatura y me salía 36.5 y no presentaba ningún síntoma con respecto al coronavirus, entonces me dijeron que tenía que estar aislada en ese minuto y que ellos me iban a despachar directamente al otro avión.

¿Y en ese lapsus pudiste hablar con tu mamá, comenzaste a vivir una vida normal o estabas sorprendida con el barullo del aeropuerto?

– No pude ver nada de lo que estaba sucediendo del aeropuerto, porque me sacaron rápido del avión a una sala para hablar con el Seremi de Salud pero sí pude hablar con mi mamá, tener contacto normal ya dentro del país. Fue emocionante, tranquilo. Fue bonito.

Vanesa, ¿tuviste que usar mascarilla durante el viaje?, ¿te pidieron usar mascarilla hacia Concepción?

– Sí. De hecho en Barcelona me pidieron que usara la mascarilla en el aeropuerto, en el avión no fue tanto, pero lo usaba por precaución. Pero cuando me lo pidieron los encargados de la aerolínea fue en el avión de Madrid a Santiago y en Santiago el Seremi de Salud también me lo pidió para viajar a Concepción.

¿No tuviste ningún problema para hacerlo?, ¿te dijeron que estuvieras aislada o te dieron alguna instrucción desde el Ministerio de Salud?

– Me dijeron que estuviera aislada, pero más que aislada estar tranquila en mi hogar por 14 días, evitar salir y evitar el contacto con la gente a no ser que estén con mascarillas o con guantes. Hacer 14 días en mi domicilio.

Son 14 días en que no podrás salir supuestamente a la calle. ¿Vas a cumplir con esta solicitud?

– Buena pregunta jaja. Sí, lo voy a hacer porque hay mucha gente que me ha escrito que está como nerviosa. Para que la gente esté tranquila, lo voy a hacer. Gente que piensa que vengo contagiada… entonces quiero estar tranquila y mi familia también.