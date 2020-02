La encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, registró que 73,7% se encuentra muy de acuerdo/de

acuerdo con que se cambie la Constitución actual. Esta cifra es 4,1 puntos más en comparación con la segunda quincena de enero, que fue 69,6%. En 13,4% se encuentra muy en desacuerdo/en desacuerdo.

Además, 69,7% de la población votaría por el “Apruebo” en el plebiscito de abril y un 14,2% votaría “Rechazo”.

En las opciones por el mecanismo, “Convención Constitucional” obtuvo un 44,1% y “Convención Mixta” un 27,2% de las preferencias.

En cuanto a expectativas de la población, un 77,2% cree que ganará la opción “Apruebo” y un 10,3% cree que ganará la opción “Rechazo”. De igual modo, un 49,9% cree que ganará la opción “Convención Constitucional” y un 29,2% cree que ganará la opción “Convención Mixta Constitucional”.

Al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en abril de 2020, un 73,0% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 10,7% muy seguro/seguro de que no lo hará. El 16,3% no está seguro de si irá o no a votar ese día.