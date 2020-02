Joven con síndrome de Down que trabaja en el Gobierno fue discriminado por chofer de bus

Un joven con síndrome de Down que quería viajar solo desde Pucón a Santiago se le fue negado abordar a un bus de la empresa JAC. Se trata de Felipe Cortina, un joven actor que trabaja en la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

Javiera Cortina, su hermana, habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

¿Cómo está Felipe con este hecho que le tocó vivir?, ¿cuándo fue este hecho?

– Esto sucedió el lunes en la noche, donde Felipe se disponía a viajar desde Pucón hacia Santiago porque como bien dijiste se incorporaba de vuelta a su trabajo y al llegar mi mamá a dejarlo al terminal le indicaron que él no podía viajar solo, que le podía dar un ataque, una descompensación, por lo que ellos no podían hacerse cargo y mi mamá fue en busca del apoyo del chofer y le dijo que por su enfermedad él no podía viajar solo.

Y hubo una pasajero, un pasajero que se ofreció a hacer asistencia a tu hermano. ¿Eso también fue rechazado por la tripulación del bus?

– Eso fue lo que sucedió. Uno de los pasajeros que estaba más adelante y que notó la situación se acercó a mi mamá y le dijo ‘lamentablemente este tipo de cosas es la que pasan en Chile y nos tienen como estamos’ y le ofreció en el fondo su apoyo para poder acompañar a Felipe en este viaje para que pudiera hacerlo. Felipe realizó el viaje…

Qué bueno.

– Sí, tuvo mucha frustración en un principio por lo que implica para una persona que le ha puesto tanto esfuerzo, tantas ganas a la superación, lograr independencia, autonomía, en un viaje que para él era muy importante…

Yo sé que era el primero que hacía solo. Y además él está trabajando en la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

– Exacto. Sí, era muy importante porque nosotros como familia siempre vamos en esta fecha a Pucón y quienes teníamos que trabajar nos devolvíamos y él históricamente siempre se quedaba con mi mamá allá porque no tenía la necesidad de volver por un trabajo. Este es el primer verano en que tiene un trabajo estable, que tiene vacaciones igual que el resto de nosotros, entonces volvía solo, a su rutina, así que estaba muy contento de lograrlo.

¿Qué edad tiene Felipe? Porque él antes estudió Teatro…

– Felipe tiene 27, no es un niño. Es importante destacar que como sociedad generalmente se piensa que son niños y no, son personas. Él es un adulto. Es un adulto que se mueve en metro, que va solo a su trabajo, va tres días a la semana a teatro, entonces en el fondo es un adulto y estaba buscando volver a su rutina.

¿Qué comentario hizo Felipe al respecto?

– Cuando logró subirse al bus y partió el bus iba preguntándonos por el Whatsapp familiar qué problema tenía él. No fue considerado un interlocutor válido, le hablaban a mi mamá.

Yo entiendo que Felipe también da charlas. ¿De qué?

– De inclusión.