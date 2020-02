Vecinos temen incendio ante abandono de parque en sector del Festival de Viña del Mar

Dirigentes del sector Quinta Vergara y el diputado Andrés Celis se reunieron en terreno con el director regional de Conaf, para conocer la situación arbórea del lugar aledaño al Festival de Viña. Manifestaron preocupación por la gran cantidad de árboles secos, maleza y escombros no removidos.

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Forestal, Claudia Espinoza, explicó: “Especialmente queríamos evaluar la contingencia de emergencia por si hay algún incendio. Recién nos enteramos que Conaf entregó un documento a la municipalidad del que no teníamos idea, así que lo vamos a exigir”.

“Nosotros estuvimos hace un par de semana también en terreno, exigiendo la limpieza y la verdad es que acá en terreno no se ha hecho nada. ¿Esperan que se incendie todo? ¿que después lamentemos? ¿que se quemen casas? ,tenemos que empezar a trabajar ahora para que no ocurran esas cosas”, manifestó Espinoza.

Por su parte, Jenny Espinoza, presidenta de la Junta de Vecinos N°32, Forestal Bajo, aseguró: “(El sector) está bien seco, hay falencias en cuanto a la mantención que realiza la municipalidad, estamos esperando que se cumpla todo lo que se pidió en el informe que hizo Conaf y que sean mejoras a futuro porque este parque siempre ha sido riesgoso en caso de incendios y también de evacuación también porque esta es una comunidad de adulto mayor, hay muchos discapacitados y postrados y la vía de evacuación es solamente una”.

En tanto el diputado Celis, representante del distrito 7, dijo que “la idea no es alarmar a la población pero si estar preocupado de estas 30 hectáreas del Parque Quinta Vergara”.

“El terreno le pertenece a la municipalidad de Viña del Mar, ellos tienen que invertir en su mantención y, escuchando a la gente de Conaf, nos señalaban que hay muchas especies muertas, absolutamente secas, maleza y también escombros. Además, los vecinos no cuentan con el estudio del estado de los grifos, es decir, no siento que haya una coordinación, a lo menos para este evento en particular, entre el municipio y los otros entes; mucho menos con los vecinos que son los que están aún más preocupados”, agregó.